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Kool ja Vitality kaotasid Majoril veerandfinaalis

E-sport
Robin
Robin "ropz" Kool. Autor/allikas: TeamVitalityCS/X
E-sport

E-sportlane Robin "ropz" Kool ja tema meeskond Team Vitality kaotasid arvutimängu Counter-Strike 2 hooaja tähtsaimal, Major-taseme turniiril Kölnis veerandfinaalis.

Kolmandat järjestikust Majori triumfi jahtinud Vitality alustas suurturniiri kolmandast alagrupiringist ning pääses kolme võidu ja ühe kaotusega kindlalt kaheksa parema hulka.

Reedeses veerandfinaalis läks Vitality vastamisi Team Falconsiga ning oli sunnitud tasavägise lahingu järel tunnistama vastase 2:1 (13:11, 11:13, 13:11) paremust.

Individuaalselt esines Kool hästi, lõpetades matši K-D saldoga 52-42 ja reitinguga 1.13. Falconsi vedasid võiduni venelased Maksim "kyousuke" Lukin (52-50; 1.43) ja Ilja "m0NESY" Osipov (63-40; 1.26).

Falcons kohtub laupäeva õhtul poolfinaalis Venemaa lipu all mängiva Team Spiritiga, keda peeti turniiri eel Vitality kõrval teiseks suurfavoriidiks. Teise finalisti selgitavad välja Türgi meeskond Aurora ja Brasiilia tuumikule tuginev Furia.

Kölni turniiri auhinnafond on 1,25 miljonit USA dollarit, millest võitja teenib 500 000 dollarit. Vitality sai veerandfinaali jõudmisega 45 000 dollari suuruse preemia.

Aasta teine Major-taseme turniir toimub novembri lõpus-detsembri alguses Singapuris.

Toimetaja: Henrik Laever

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