Timo Sild tegi MK-sarjas viimaste aastate parima jooksu

Väga tehnilisel lühirajal tegid suuri vigu paljud favoriididki, Sild suutis seevastu teha stabiilse ja suuremate eksimusteta jooksu, mis andis talle lõpuks 11. koha. Nii kõrgel kohal oli ta MK-sarjas viimati kaks aastat tagasi kevadel Norras, tookord tuli samuti 11. koht, aga tavarajal. Silla senine parim tulemus MK-etapil on kolmas koht lühirajal 2014. aastal Hispaanias.

Suurepäraselt jooksid Rootsi ja Prantsusmaa koondise mehed, kui rootslased hõivasid neli esimest kohta ning prantslased kolm järgmist. Oma elu esimese MK-etapi võidu pälvis Max Peter Bejmer, kes läbis 6,1 km pikkuse raja ajaga 35.16. Anton Johansson kaotas talle 13 sekundit ja mitmekordne maailmameister Gustav Bergman 26 sekundit.

Timo Sild kaotas võitjale 2.27. Eestlastest teine, Lauri Sild, pudenes kõrgemate kohtade konkurentsist ühe suure veaga raja pikimal etapil, mis sai komistuskiviks väga paljudele. Lõppkohaks kujunes 34., 6.08 võitjast. Sellist tüüpi maastikul esmakordselt võistlev Jürgen Joonas maksis samuti kooliraha vigade näol ja lõpetas 48. kohaga, võitjast 10.18 kaugusel.

"Ei läinud täna üldse täiega vajutama, aga poolel rajal oli selge, et tegemist on ühe viimaste aastate keerulisima lühirajaga ning et lihtsalt puhas hoogne jooks tagab üsna hea tulemuse. Nii ka läks," kommenteeris Timo Sild.

"Kahjuks olid Jukola öine teatejooks ja MK-reis kokku organismile liiga suur hoop ja keha andis alla pärast kvalifikatsioonijooksu. Lühiraja eel oli küll kaks päeva kosumiseks, kuid MK-tasemel võistlemiseks olin ilmselgelt ebaoptimaalses seisus," tõdes Lauri Sild.

"Muidu läks jooks isegi üldjoontes hästi, kui välja arvata raja kaheksas etapp. Liikusin mööda nõlva õigel kõrgusel, kui maastikul hakkas toimuma rohkem kui kaart seda näitas. Hakkasin juba punkti otsima, kuid sain üsna ruttu aru, et niisama tuiates seda kätte ei saa. Panin nõlval ülevalpool end paika ja läksin punktile uuesti peale, kuid tuli pisike viga veel otsa, kui ette jäi lähedal asetsev naiste punkt. Edasi oli suhteliselt kontrollitud jooks, kuid rohkemat endast välja pigistada ei suutnud," lisas Sild.

Naiste 5 km pikkusel rajal püüdis maailma esinumber, rootslanna Tove Alexandersson taas kinni mitmed eespool startinud konkurendid, kuid lõpuni vigu vältida ei suutnud temagi. Suhteliselt lihtsas raja lõpuosas tehtud vääratus läks talle maksma ligi poolteist minutit, kuid šveitslanna Simona Aebersoldi ees enne seda sisse joostud kaheminutilisest edust liidrikoha säilitamiseks siiski piisas ja võit tuli ajaga 34.35. Aebersold kaotas lõpuks 27 sekundit ning oma senise parima koha MK-sarjas saavutas prantslanna Cecile Calandry, kes kaotas kolmandana võitjale 1.27.

70 parima mehe ja naise hulka mitte pääsenud jooksid B-finaalides, kus eestlaste kohad olid järgmised:

4. Sigrid Ruul (+8.50), 9. Marianne Haug (+10.04), 11, Margret Zimmemrmann (+10.53), 26. Annika RIhma (+20.30), 14. Kristo Heinmann ( 3.38), 25. Uku Laur Tali (+5.30), 82. Kiur Erik Eensaar (+21.19).

Pühapäeval on Idres kavas teatejooksud.