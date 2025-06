Eesti koondis jätkab iluvõimlemise juunioride MM-il kaheksandal kohal

Individuaalprogrammis sooritasid 68 osaleva riigi koondised neli kava, mis võisid olla jagatud erinevate võimlejate vahel. Eestit esindanud kolmest võimlejast saavutas kõrgeima koha Anna-Karolina Obolonina (VK Elegance) lindikavaga, teenides 23,50 punktiga üheksanda koha. Finaalikohast jäi teda lahutama 0,2 punkti.

Anastassija Davõdova (VK Noorus) saavutas 11. koha rõngakavaga (23,800) ja temagi vahe finaalipääsmega oli 0,2 punkti. Mõlemad võimlejad on finaali reservvõimlejate nimekirjas. Sofia Jakovleva (VK Elegance) saavutas palliga 15. koha (23,00) ja kurikatega 13. koha (24,25).

Eesti Võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokovi sõnul tõestasid Eesti võimlejad taas, et suudavad kõrges konkurentsis kaasa lüüa. "Tüdrukud näitasid mõlemal päeval kindlaid ja julgeid sooritusi. Kõik 3 võimlejat tegid oma sooritused nii nagu olid seatud ootused ja näitasid, et suudavad hästi tulla toime tiitlivõistluse pingega - stabiilsed sooritused olid meie tugevus. 68 võimleja seas olla kõigi 4 kavaga 10 piiril, jättes selja taha palju tugevaid konkurente, on väikese Eesti kohta väga hea saavutus ning näitab, et teeme midagi hästi," sõnas Võsokov.

Jakovleva ja Obolonina treener Julia Tjomuskina sõnas, et on tulemustega väga rahul ning lisas, et tüdrukutel oli eriti raske ja pingeline hooaeg, sest otsustati võistelda nii individuaalprogrammis kui rühmkava koosseisus.

Maailmameistrivõistlustel toimub riikide võistkondlik arvestus, kus summeeritakse nelja individuaalkava ja kahe rühmakava tulemused. Enne laupäeval algavat rühmakavade võistlust on Eesti koondis kaheksas 94,55 punktiga. Võistkondlikku arvestust juhib Kasahstani koondis (102,45 punkti), kellele järgnevad USA ja Poola (vastavalt 97,95 ja 97,5 punkti).