KUULA | "Võimla" küsis: kellest peaks saama jalgpalliliidu president?

Neljapäeval valitakse Eesti Jalgpalli Liidule presidenti. Poole aasta jooksul on Ragnar Klavan püüdnud nii jalgpalliringkonda kui ka avalikkust veenda, et tema on Aivar Pohlakust parem kandidaat. Kuulajatelt küsiti, kelle edu ja miks nad jalgpalliliidu presidendivalimistel ootate?

Kergejõustikusuvi on alanud. Pippi Lotta Enok rõõmustas poolehoidjaid Eesti rekordiga. Jutuks tulevad ka saabuv kõrgetasemeline Jõhvi kergejõustikuõhtu ning Michael Johnsoni eestvedamisel visalt käivituv Grand Slam Track.

Itaalias toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel on Eesti sportlaste eesmärgiks medalid.

Ameerika Ühendriikides algas enneolematult mastaapne jalgpalliklubide MM. Kellele ja milleks?