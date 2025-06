Selgusid Jõhvi kergejõustikuvõistluse stardinimekirjad

Ida-Virumaa parimal staadionil 21. juunil toimuv Jõhvi kergejõustikuõhtu koos Heino Lipu mälestusvõistlustega kuulub kolmandat aastat järjest ülemaailmsesse võistlussarja World Athletics Continental Tour, millel osalemine annab sportlastele reitingupunkte pääsuks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. Viimaste aastate Eesti kõige kõrgema tasemega kergejõustikuvõistlus võib mitmete osalejate jaoks osutuda hüppelauaks septembris Tokyos toimuvatele maailmameistrivõistlustele pääsuks.

Heino Lipu mälestusvõistluse peaalal meeste kuulitõukes on esmakordselt Eestis võistlemas kahekordne maailmameister, kolmekordne olümpiahõbe ning maailma kõigi aegade teise tulemuse (23.23) omanik Joe Kovacs Ameerika Ühendriikidest. Esikoha eest hakkavad temaga heitlema Jordan Geist (22.25) USA-st, Euroopa sisemeister poolakas Konrad Bukowiecki (22.25) ja Mesud Pezer (21.48) Bosnia ja Hertsegoviinast.

Kettaheites on kohal valitsev Euroopa meister, 2022. aasta maailmameister ja Jõhvi staadioni rekordiomanik Kristjan Ceh Sloveeniast (72.36), Tokyo olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Daniel Stahl Rootsist (71.86), Austraalia rekordi ja maailma kõigi aegade teise tulemuse omanik Matt Denny (74.78), Pariisi olümpiamängude finalist Alin Alexandru Firfirica Rumeeniast (67.32) ja Hollandi rekordimees Shaquille Emanuelson (69.65). Maailmarekordimees leedulane Mykolas Alekna pidi viimasel hetkel Jõhvi võistlusest loobuma, sest ülikoolivahetuse tõttu tekkis tal vältimatuid kohustusi, mis kahjuks ei võimaldanud Euroopasse tulekut enne juuli keskpaika.

Võistlusõhtu üks tituleeritumaid osalejaid on meeste vasaraheites viiekordseks maailmameistriks ja korra Euroopa meistriks tulnud ning Tokyo olümpiamängudel pronksmedali ja kahel korral Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali võitnud Poola rekordiomanik Pawel Fajdek (isiklik rekord 83.93). Temaga konkureerivad möödunud aastal Pariisis olümpiamängudelt ja Roomas Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali võitnud Mõhhailo Kohhan Ukrainast (81.14), neljakordne Soome meister Aaron Kangas (79.05), tema kaasmaalane Tuomas Seppänen (76.20), Islandi rekordimees Hilmar Örn Jönsson (77.10) ja Eesti viimaste aastate parim vasaraheitja Adam Paul Kelly (75.81).

Naiste vasaraheites saavad Jõhvist sirgunud Anna Maria Ceh (69.85) ja Eesti rekordiomanik Kati Ojaloo (71.50) oma võimeid võrrelda Okeaania rekordinaise Lauren Bruce'iga Uus-Meremaalt (74.61), poolatarist Euroopa meistrivõistluste hõbemedalivõitja Ewa Rozanska (72.12) ja rootslanna Rebecka Hallerthiga (72.62).

Esmakordselt Jõhvi võistluse programmi kuuluv naiste odavise tuleb samuti kõrgetasemeline, sest kohal on valitsev Euroopa meister Victoria Hudson Austriast (isiklik rekord 66.06), Leedu rekordinaine ja Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Liveta Jasiunaite (63.98), Eesti parim odaviskaja Gedly Tugi (60.65) ja mitmed teised.

Meeste kõrgushüppes on nimekaim osaleja 2022. aastal Euroopa ja maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud ning 2023. aasta sise-EM-ilt hõbemedali kaela saanud ukrainlane Andrii Protsenko (isiklik rekord 2.40). Maailmas on temast läbi aegade kõrgemale hüpanud vaid kuus meest. Võistlus tõotab tulla kõrgetasemeline, sest Jõhvi on tulemas ka Jaapani rekordimees Naoto Tobe (2.35), Leedu meister Adrijus Glebauskas (2.30), noorte tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid noppinud ja korra Ukraina meistriks kroonitud Dmõtro Nikitin (2.28) ja valitsev Soome meister Daniel Kosonen (2.24).

Naiste kõrgushüppes on kohal sise-EM-i pronksmedalivõitja Katerõna Tabašnõk Ukrainast (1.99), tema kaasmaalane Julia Tšumatšenko (1.94), sise-EM-pronks ja Soome rekordiomanik Ella Junnila (1.97), kuuekordne Leedu meister Urte Baikstuyte (1.92) ning soomlannad Heta Tuuri (1.91) ja Sini Lällä (1.90).

Jõhvi võistluse tituleerituim osaleja naiste kaugushüppes on kaheksakordne Ungari meister Petra Beata Banhidi-Farkas (6.77), kaasa teevad ka valitsev Eesti meister Liisa-Maria Lusti (6.46) ja äsja USA-st naasnud Lishanna Ilves (6.66).

Meeste kaugushüppes tõotab tulla põnev võistlus Rio olümpiamängude ja Londoni MM-i finalisti uruguailase Emiliano Lasa (8.28), Aafrika meistrivõistluste hõbemedalimehe ja Namiibia meistri Chenoult Coetzee (8.27) ning Euroopa meistrivõistluste finalisti ja viiekordse Ukraina meistri Vladyslav Mazuri (8.14) vahel. Kõrgesse mängu püüavad sekkuda üheksakordne Eesti kaugushüppemeister Hans-Christian Hausenberg (7.96) ning Euroopa juunioride meister kolmikhüppes Viktor Morozov (7.88).

Meeste 100 meetri jooksus on kaks aastat tagasi Jõhvis Eesti rekordi (10,18) püstitanud Karl Erik Nazarovi konkurentideks maailma läbi aegade üheksanda tulemuse (9,77) omanik ja Aafrika rekordimees Ferdinand Omanyala Keeniast, Gift Leotlela (9,94) Lõuna-Aafrika Vabariigist, kolmekordne Poola meister Oliwer Wdowik (10,21), neljakordne Läti sprindimeister Oskars Grava (10,25) ja mitmed teised. Siiani kiireim 100 meetri jooks Eestis toimus 2011. aastal Kadrioru staadionil, kui Jimmy Vicaut tuli juunioride Euroopa meistriks ajaga 10,07 sekundit.

Naistest asuvad 100 meetri distantsil võitu püüdma viiekordne Tšiili meister Maria Ignacia Montt (isiklik rekord 11,33), Eesti sprinterid Õilme Võro (11,42), Miia Ott (11,44), Ann Marii Kivikas (11,48) ja mitmed teised. Heas konkurentsis võib ohus olla ka Ksenija Balta nimel olev Eesti rekord (11,35).

100 meetri tõkkejooksus on Diana Suumannil (13,07), Kreete Verlinil (13,11) ja Anna Maria Millendil (13,25) võimalus head tulemust püüda kõrvuti Serbia rekordiomaniku Milica Eminiga (12,99). Naised võtavad Jõhvis mõõtu ka 60 meetri tõkkedistantsil.

110 meetri tõkkejooksus on võidusoosikuks Aafrika rekordimees Antonio Alkana Lõuna-Aafrika Vabariigist (13,11). Temaga üritavad sammu pidada Euroopa meistrivõistluste seitsmes soomlane Santeri Kuusiniemi (13,58), Sloveenia rekordimees Filip Demšar (13,58) ja Eesti tõkkesprinterid.

Meeste 800 meetri jooksus võetakse sihikule juba 26 aastat Urmet Uusoru nimel püsiv Eesti rekord (1.45,87). Uku Renek Kronbergs (isiklik rekord 1.47,32), Deniss Salmijanov (1.47,78), Rasmus Kisel (1.48,50) ja harva kodumaal võistlev Jake Patrick Bagge (1.48,93) lähevad kiiret jooksu tegema koos lõuna-aafriklase Kabelo Mohlosi (1.45,19), etiooplase Yohannes Tefera (1.45,59), hollandlase Bram Buigeli (1.46,00) ja soomlase Ville Lampineniga (1.46,78).

Naiste 800 meetri distantsil on Jõhvis eeldatavad favoriidid Tokyo olümpiamängude kuuenda koha saavutanud ja neljal korral sisemaailmameistrivõistluste finaalis jooksnud etiooplanna Habitam Alemu (1.56,71) ning kahekordne Euroopa meister ukrainlanna Nataliia Krol (1.58,60). Kõrget kohta ja isiklikku rekordit ihkavad ka norralanna Malin Nyfors (2.02,42), hollandlanna Priscilla van Oorschot (2.02,67) ning kolmekordne Ukraina meister Svitlana Žulžõk (2.03,81). Eestlannadest on võistlustules teiste seas Kelly Nevolihhin ja Laura Maasik.

Esmakordselt on Jõhvis kavas ka World Para Athleticsi programmi kuuluv meeste fiiberjalgadega jooksjate 100 meetri sprint. Stardinimekirjas on viis meest, kes võitnud paraolümpiamängudelt kokku kaheksa medalit: Daniel Wagner Jørgensen Taanist, Joël de Jong, Olivier Hendriks ja Pierluigi Bomberg Hollandist ning eestlane Oskar Kobin.

Võistlusõhtut näeb ka ERR-i spordiportaali vahendusel.