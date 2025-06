Järvela: Klavani programmis on auke, Pohlaku vaikus on reaktsioon

Valimisaeg on kestnud laias laastus pool aastat. Kas me oleme selle aja jooksul ühelt või teiselt kuulnud mõnda väga uut mõtet või midagi uuenduslikku?

Jah, ikka. Valimisolukord on ideede võistlus. Ragnar Klavan on oma ideede väljakäimisel olnud selgelt intensiivsem kui Aivar Pohlak, kes on pigem otsustanud, et tema räägib rohkem tegudega. Tema poolaasta kaalukaim tegu oli UEFA täitevkomiteesse valituks saamine, Ragnar Klavan on seevastu väga erinevate jalgpallivaldkondade kohta käinud välja enda mõtteid.

Kas see, et Pohlak ei ole avalikkuse ees sõna võtnud, on okei ja hea toon aastal 2025?

See on huvitav, mida Aivar Pohlak ise sellele neljapäeval pärast üritust vastab. Ühelt poolt on see ilmselgelt olnud reaktsioon Ragnar Klavani valitud taktikale, aga ma arvan, et Aivar Pohlak takkajärele tahab, et ta oleks käitunud mõnevõrra teisiti.

Kui võtame Klavani poolelt ära igasuguse Pohlaku koefitsendi ja vaatame puhtalt programmi, kas võime öelda, et see on selline, et ta võiks olla jalgpalliliidu uus president?

Ei. Ma ütleks, et seal programmis on auke sees. Kui võtta see viimane programm, mille ta 6. juunil kruiisiterminalis peetud kampaaniaüritusel laiali jagas, siis seal on väga palju lubadusi, katteallikatest juttu vähe. Seal on teatud peatükkides selged ebatäpsused, mis viitab sellele, et need pole piisavalt läbi mõeldud. See ei ole mingi täiuslik programm, aga mingid peatükid seal sees on need, millele valimiste võitja peab hakkama mõtlema; kas neist mõtetest on midagi võtta, et see Eesti jalgpallis paremini tööle panna.

Kui Pohlak võidab, kas ta võtab midagi kaasa või kas tema käekiri muutub?

See sõltub mõnevõrra sellest, et kui ta võidab, siis milline on tulemus. Jalgpallis on üks-nullil ja viis-nullil erinevad tagajärjed nendele võistkondadele, kes võidavad või kaotavad. Mida ülekaalukam on Pohlaku võit - kui ta selle võidu võtab -, seda vähem on tal põhjust oma stiili muuta. Hääletustulemus on homme mõlemale otsene tagasiside sellele, mida nad on teinud.

Kas salajane hääletus on kasulik pigem Pohlakule või Klavanile?

Ausalt, ma arvan, et vahet ei ole. Jalgpalliliidu liikmed peavad lõpuks vaatama, mis nende meelest parem on.