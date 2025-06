Naiste meistriliiga voorus lõid enim väravaid Flora ja Sporting

Saku Sporting teenis koduväljakul kindla võidu, alistades Tartu JK Tammeka tulemusega 5:1, kirjutab jalgpall.ee. Kohtumise avavärav sündis 15. minutil, kui Sporting pääses juhtima tänu vastaste omaväravale. Enne vaheajapausi kindlustas eduseisu Grete Daut. Teisel poolajal jätkas Saku sama tempoga: 56. minutil suurendas vahet Lisandra Rannasto ning 65. minutil vormistas Anna Mariin Juksar penalti kindlalt väravaks. Tammeka auvärava lõi 76. minutil samuti penaltist Marie Kiivit, kuid kohtumise viimase sõna ütles Sporting – 87. minutil vormistas lõppseisu 5:1 Eliise Gertrud Põlluvee.

Sporting kerkis võiduga liigatabelis teisele positsioonile, olles nüüd üheksa mängu järel teeninud 17 silma. Liidrist lahutab neid kümme punkti. Tammeka on endiselt hoidmas tabelis viimast ehk kaheksandat positsiooni.

Viimsi JK tagas võõrsil kolm punkti, alistades FC Elva tulemusega 2:1. Mängu avavärav sündis 14. minutil, kui Viimsi viis juhtima Trinity Õismets. Enne avapoolaja lõppu suurendas külaliste Penda Bah. Elva suutis mängu lõpu eel surve alla seada ja 87. minutil vähendas vahet Carolin Hunt, kes lõi kodunaiskonna ainukese värava.

Tabelis kerkis ka Viimsi JK, kui nüüd ollakse kolmandal real. 17 silma kogunud Viimsi on eespool paikneva Sportinguga kogunud samapalju punkte, lähim jälitaja on naiskondadest vaid ühe silma kaugusel. Elva on nelja punktiga seitsmendal kohal.

Voorus lõppes ainsana viigiliselt kohtumine JK Tallinna Kalevi ja Tallinna FC Ararati vahel, kui Kalev tuli välja kaotusseisust ja teenis 1:1 viigi. Mäng algas Ararati jaoks suurepäraselt – juba 2. minutil viis külalised juhtima Darja Uzjukina. Kalev vastas teise poolaja alguses, kui 52. minutil saatis palli võrku Sabina Ahmedova ning viigistas seisu.

Kalev jätkab võistlemist kuuendalt positsioonilt, olles kirjutanud enda nimele kuus silma. Ararat, kes võistleb küll väljaspool paremusjärjestust, langes teiselt realt neljandale. Naiskonna nimel on 16 punkti, mis hoiab nad lähimatest jälitatavatest vaid ühe punkti kaugusel.

Vooru viimases kohtumises teenis Tallinna FC Flora koduväljakul kindla 5:1 võidu Tabasalu JK üle. Flora haaras ohjad juba avapoolajal – 18. minutil viis Anett Joandi kodunaiskonna juhtima ning poolaja lõpus duubeldas eduseisu Liselle Palts. Teise poolaja alguses suurendas Flora eduseisu veelgi, kui 51. minutil oli täpne Kelly Rosen. Tabasalu jõudis küll 65. minutil ühe väravaga vastata, kui skoori avas Gerda-Liise Pärnik, kuid Flora ei andnud initsiatiivi käest. 71. minutil lõi neljanda värava Mari Liis Lillemäe ning neli minutit hiljem vormistas lõppseisu Egle-Eliise Kurg.

Flora on kindel tabeliliider – eksimatult mänginud naiskond jätab täiseduga lähimad jälitajad kümne punkti kaugusele enda selja taha. Tabasalu, kel on kirjas 12 silma, paigutub viiendale tabelireale. Uuele voorule lükatakse hoog sisse juba teisipäeval. Ülejäänud vooru kohtumised mängitakse 20. ja 21. juunil.