Itaalia kõrgliigasse kerkinud Riismaa: kõik rahul, kõik hästi

Cantu klubi teenis sel hooajal Itaalia esiliigas 24 võidu ja 14 kaotusega kolmanda koha, mis tähendas, et edasipääsu kõrgliigasse tuli jahtida play-off'is. Avaringis alistati Bologna Fortitudo kolm-kaks, kuid alates poolfinaalist ei kaotanud Cantu enam ühtki mängu: poolfinaalis alistati Rieti Sebastiani ja finaalis Rimini kolme mänguga.

Riismaa ütles Vikerraadiole, et klubil sai hooaja eesmärk täidetud. "Kokkuvõttes läks kõik väga edukalt, saime eesmärgi täidetud. Põhihooaja võidust ja kohesest tõusmisest jäime küll ilma, aga suutsime läbi play-off'i tulemuse saavutada. Kõik rahul, kõik hästi," ütles ta.

Riismaa tegi sel põhihooajal kaasa kõigis 38 mängus ning veetis platsil keskmiselt 20 minutit, kogudes 4,5 punkti, 2,4 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Play-off'is langes mänguaeg keskmiselt 1,2 minuti võrra, aga Märjamaal kasvanud ääremees tõi keskmiselt mängus 5,8 punkti, 3,6 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget.

"Ise jään väga rahule, minu ülesanne ja roll selles satsis oli olla kaitsemängija, ajada taga vastaste põhimängijaid, neid mängust välja võtta. Kõik see, mis rünnakul juurde õnnestus panustada, oli boonuseks. See ei olnud otseselt minu roll," rääkis Riismaa. "Tean, et klubi ja treener jäid minuga rahule. Ja ise jäin ka rahule, mulle sobib see kaitsemängija roll, kes rünnakul omad võimalused ära proovib kasutada."

Riismaa lisas, et allkirja veel andnud ei ole, aga tõenäoliselt mängib ta järgmisel hooajal Cantuga koos Itaalia kõrgliigas.

Korvpalli MM-valikmäng Eesti - Poola Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

23-aastane Riismaa aitas Eesti koondisel kevadel kindlustada koha EM-finaalturniiril ning kaitsespetsialist loodab ka augusti lõpus Riias toimuval turniiril koondist aidata. "Tuleb kindlasti väga põnev suvi, füüsiline ja raske suvi. Tasub pingutada EM-i nimel, loodame, et mul õnnestub koosseisu ka saada ja EM-il põllule saada," ütles ta. "Tuleb võimas üritus, tahaks olla suur osa sellest."

Riismaa hiilgas oma lämmatava kaitsemänguga ka EM-valiksarjas, aga ütles, et pole veel peatreener Heiko Rannulaga oma koondisekohast rääkinud. "Eks koondiseasi algab nüüd, kui klubihooajad läbi on. Kui suvel kokku saame, siis hakkab see jutt. Kes mis positsiooni mängib ja kes meil vigastatud on, kes saab kaasa mängida," rääkis Riismaa.

"Eks see kõik paras küsimärk ole, aga õnneks on mitu kuud aega asjad paika panna ja minul ka vajadusel ringi harjuda ja mängida rohkem palliga, tagamängija positsiooni rohkem," lisas ta.

EM-finaalturniiriks on Riismaa igal juhul valmis. "Lõpuks on Heiko [Rannula] otsustada, keda ta kasutab ja millised mängijad kõige paremini väljakul kokku sobivad. Seal on nüansse, kui lihtsalt, et kes kõige parem mängija on. Aga see on kõik Heiko otsustada," lõpetas ääremängija.