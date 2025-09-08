Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

Eesti korvpallikoondislase Joonas Riismaa koduklubi Cantu teatas esmaspäeval, et on jõudnud kokkuleppele Derthona Basketiga, kes võtab eestlase hooajaks laenule.

23-aastane Riismaa liitus Cantuga eelmise hooaja eel ning aitas klubi tulevaks hooajaks Itaalia kõrgliigasse, aga Märjamaal kasvanud mängumees jätkab karjääri hoopis teise kõrgliigaklubi juures. Cantu teatas esmaspäeval, et saadab eestlase hooajaks Derthona Basketisse laenule.

"Joonas on füüsiline mängija, kellel on värskust ja energiat. Need omadused aitavad meie meeskonda palju," sõnas Derthona peatreener Mario Fioretti.

Riismaa tegi mullu Cantu eest Itaalia esiliiga põhihooajal kaasa kõigis 38 mängus ning veetis platsil keskmiselt 20 minutit, kogudes 4,5 punkti, 2,4 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Play-off'is langes mänguaeg keskmiselt 1,2 minuti võrra, aga eestlane kogus keskmiselt mängus 5,8 punkti, 3,6 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget.

"Ise jään väga rahule, minu ülesanne ja roll selles satsis oli olla kaitsemängija, ajada taga vastaste põhimängijaid, neid mängust välja võtta. Kõik see, mis rünnakul juurde õnnestus panustada, oli boonuseks," sõnas ta juunis ERR-ile. "Tean, et klubi ja treener jäid minuga rahule. Ja ise jäin ka rahule, mulle sobib see kaitsemängija roll, kes rünnakul omad võimalused ära proovib kasutada."

Tortona linnas mängiv Derthona Basket asutati juba 1955. aastal, kuid meeskond mängis aastakümneid Itaalia korvpallipüramiidi alumistel astmetel. 2014. aastal jõuti esiliigasse ning seitse aastat hiljem tõusti pingelise finaalseeria järel esiliigast kõrgliigasse. Esimesel kahel hooajal jõuti poolfinaali, kuid kolmandal hooajal piirduti veerandfinaaliga. Mullu jäi Derthona esimesena play-off'ist välja.

Itaalia kõrgliiga hooaeg algab 5. oktoobril, Derthona kohtub Olimpia Milanoga.