X!

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

Korvpall
Joonas Riismaa
Joonas Riismaa Autor/allikas: Facebook/Cantu Basketball
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Joonas Riismaa koduklubi Cantu teatas esmaspäeval, et on jõudnud kokkuleppele Derthona Basketiga, kes võtab eestlase hooajaks laenule.

23-aastane Riismaa liitus Cantuga eelmise hooaja eel ning aitas klubi tulevaks hooajaks Itaalia kõrgliigasse, aga Märjamaal kasvanud mängumees jätkab karjääri hoopis teise kõrgliigaklubi juures. Cantu teatas esmaspäeval, et saadab eestlase hooajaks Derthona Basketisse laenule.

"Joonas on füüsiline mängija, kellel on värskust ja energiat. Need omadused aitavad meie meeskonda palju," sõnas Derthona peatreener Mario Fioretti.

Riismaa tegi mullu Cantu eest Itaalia esiliiga põhihooajal kaasa kõigis 38 mängus ning veetis platsil keskmiselt 20 minutit, kogudes 4,5 punkti, 2,4 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Play-off'is langes mänguaeg keskmiselt 1,2 minuti võrra, aga eestlane kogus keskmiselt mängus 5,8 punkti, 3,6 lauapalli ja 0,7 vaheltlõiget.

"Ise jään väga rahule, minu ülesanne ja roll selles satsis oli olla kaitsemängija, ajada taga vastaste põhimängijaid, neid mängust välja võtta. Kõik see, mis rünnakul juurde õnnestus panustada, oli boonuseks," sõnas ta juunis ERR-ile. "Tean, et klubi ja treener jäid minuga rahule. Ja ise jäin ka rahule, mulle sobib see kaitsemängija roll, kes rünnakul omad võimalused ära proovib kasutada."

Tortona linnas mängiv Derthona Basket asutati juba 1955. aastal, kuid meeskond mängis aastakümneid Itaalia korvpallipüramiidi alumistel astmetel. 2014. aastal jõuti esiliigasse ning seitse aastat hiljem tõusti pingelise finaalseeria järel esiliigast kõrgliigasse. Esimesel kahel hooajal jõuti poolfinaali, kuid kolmandal hooajal piirduti veerandfinaaliga. Mullu jäi Derthona esimesena play-off'ist välja.

Itaalia kõrgliiga hooaeg algab 5. oktoobril, Derthona kohtub Olimpia Milanoga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

20:47

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

15:56

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

14:27

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

10:33

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

07.09

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

Martin Dorbek naaseb Kalev/Cramosse 14. hooajaks

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

videod

sport.err.ee uudised

21:46

ETV spordisaade, 8. september

21:21

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

20:47

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

20:18

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

19:44

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

19:12

Arnover saavutas kiirendusspordi EM-il kolmanda koha

18:39

Eesti jetisportlased lõpetasid EM-sarja hooaja kuue medaliga

18:07

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

17:33

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

16:55

EOK premeerib juunioride EM-il medali võitnud judokaid

16:27

NFL: Mullune MVP juhtis koduklubi suurest kaotusseisust võidukalt välja

15:56

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

15:06

Võru alistas Gutmanni turniiri finaalis Tartu

14:27

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

13:59

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

loetumad

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

15:56

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

07.09

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo