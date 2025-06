Põlvele liiga teinud Skotheim Oslos tõkkeid ei jookse

Oslo etapil on kavas uudne formaat, mis koosneb kolmest alast: kaugushüpe, 110 meetri tõkkejooks ja odavise. Kaasa löövad mitmevõistlejad, teiste seas eestlased Johannes Erm ja Hans-Christian Hausenberg.

Esimese ala ehk kaugushüppe järel juhib Norra 1949 punktiga, teine on Eesti 1792 punktiga, kolmas Šveits 1781 punktiga ja neljas USA 852 punktiga.

Norra esikohalootused said nüüd aga tagasilöögi, kui selgus, et tänavune sisemaailmameister Skotheim peab vähemalt 110 m tõkkejooksu vahele jätma. Odaviskes kaasalöömine on küsimärgi all.

"Kahjuks sain eile pisut vigastada. Teisel hüppel maandusin halvasti, aga siis ei saanud me päris täpselt aru, mis juhtus. Neljandal hüppel tegin maandumisel põlvele liiga ja nüüd tunnen põlve tagaosas üsna teravat valu," kirjeldas Skotheim Norra rahvusringhäälingule (NRK). "Paraku ei saa ma tõkkeid seetõttu jooksu. Vaatame, kas olen võimeline odaviskes kaasa tegema."

Skotheim hüppas kaugust 7.65 ja tema tiimikaaslane, Pariisi olümpiavõitja Markus Rooth hüppas 7.67. "Kahju on. Tahtsin väga koos joosta ja tiimina võistlust lõpetada. Loodetavasti saab ta oda ikka visata, aga kindlasti teeb see meie olukorra keerulisemaks," nentis Rooth.

Skotheim ütles, et läheb reede hommikul uuringutele ja saab siis täpsemalt teada, mis põlvega lahti on. "Tõenäoliselt pole see midagi hullu, aga kindlasti ei suuda ma täna tõkkeid joosta," lausus ta.

Kolmevõistluse tõkkejooks on Oslos kavas Eesti aja järgi kell 20.39 ja odavise algab kell 22.18.