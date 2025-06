Leemet Böckler sõlmis lepingu Poola kõrgliigasse tõusnud klubiga

Lõppenud hooajal mängis Miasto Szkla veel Poola esiliigas. Sealne finaalseeria võideti aga Enea Astoria vastu mängudega 3:2 ning kindlustati pääs kõrgemasse seltskonda, kirjutab Delfi Sport.

"Läbi agendi tegelikult tuli see pakkumine. Tal on seal oma käpp sees. Klubi peatreener on ka sama agentuuri all ja nii oli ta ka minul vaikselt silma peal hoidnud. Treener ikka tahtis mind sinna," sõnas Böckler omalt poolt Delfile.

"Böckleri sõnul sõlmis ta klubiga ühe aasta pikkuse lepingu. "Neil on head saalid, jõusaal ning taastusruumid. Linn on ilus ja väike, samas suudavad nad korvpallisaali rahvast täis pakkida. Praegu olengi meeskonnas esimene välismaalane," lisas ta.