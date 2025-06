Kanada ujuja oli taas lähedal uuele maailmarekordile

Kanadalanna püstitas paari päeva jooksul maailmarekordid 400 meetri vabaujumises ja 200 meetri kompleksujumises. Nüüd ujus ta aja 2.02.26, mis on ajaloo ​​kiiruselt teine aeg naiste 200 meetri liblikujumises.

18-aastane ujuja oli viimasel pöördel maailmarekordi tempos, kuid jäi napilt alla Liu Zige 2009. aastal püstitatud ajale 2:01,81.

"Olin finišis enda peale pisut pahane," ütles McIntosh. "Minu viimane tõmme oli natuke vale. Kindlasti leian hiljem veel ka teisi väikeseid puudujääke," lisas ta.

"See, et ma sellele maailmarekordile lähedal olen, on tõesti julgustav. See on ainus maailmarekord, millele ma poleks iial arvanud, et lähedale jõuan. Sellele päris lähedal olemine on päris hull," sõnas Mclntosh.

McIntoshi aeg oli enam kui 10 sekundit alla juulis ja augustis Singapuris toimuvate maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni miinimumaja, milleks on 2.13,73.