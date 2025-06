Eksootilist kogemust kiitnud Täht: loll oleks mõelda, et oleme juba EM-il

Robert Täht jõudis eelmisel suvel Eesti koondisega EM-i finaalturniiri lävele. Lõppenud klubihooajal mängis Täht Poolas, mille järel pikendas veel hooaega Katari liigas.

"See oli väga äge kogemus. Saan nüüd väga hästi aru, et miks Oliver Venno seal viis aastat pikki hooaegu mänginud. See võrkpall on küll natukene teistsugune, hästi palju peab ise tegema platsi peal, sest see kohalik tase jätab ikkagi kergelt soovida," iseloomustas Täht.

Positiivse poole peale jääb kindlasti ka see, et varasemalt viiel korral opereeritud põlv hooaja lõppedes tunda ei andnud. Kevadisest Euroopa Kuldliigast jäi Eesti koondis rahanappuse tõttu kõrvale, mis andis sportlastele kevadise graafiku osas vabamad käed.

"See, et me sinna Kuldliigasse ei läinud, tekitas mul võimaluse minna Katari mängima, hooaega pikendama. Kui Kuldliiga oleks olnud, siis ilmselt ma seda otsust ei oleks teinud; mingi isu Eesti koondisega end Kuldliigas veel tõestada on ikkagi sees olemas," sõnas nurgaründaja.

Augustis kohtutakse uuesti Horvaatia ja Iisraeliga, mõlemast saadi eelmisel suvel jagu ja finaalturniiri koht on päris lähedal. "Aasta aega on ka möödas, Kuldliigat me koos ei mängi, et see ettevalmistusperiood nendeks konkreetseteks mängudeks jääb lühemaks. Kõik need asjad, kõik tegurid teevad ikka natukene ettevaatlikuks ja loll oleks praegu mõelda, et me oleme juba EM-il. Kindlasti see nii ei ole, me peame selle ikkagi veel see august nüüd ära vormistama," kinnitas Täht.

Tulevase klubihooaja kohta Tähel veel lepingut ei ole, seega kavatseb ta silmad lahti hoida. Eestisse naasmiseks on Tähe sõnul siiski veel vara.