Poomile anti Norra mängu eel üle Kuulsuste Halli autahvel

Vihmasel esmaspäeval A. Le Coq Arenale läinud Eesti jalgpallifännid said järjekordse võimaluse tähistada Mart Poomi suurepärast karjääri, kui Eesti koondise pikaajalisele väravavahile anti mängu eel Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvel.

"Staadionil oli selgelt tunda, kui sügava jälje on Mart Poom jätnud Eesti jalgpalli, sest inimesed elasid tunnustamise hetkel häälekalt kaasa," ütles Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "On suur au, et saame selliseid hetki tähistada suure publiku ees."

Poom valiti veebruaris koos Martin Müürsepa, Laine Erik-Kallase ja Lembitu Kuusega Eesti Spordi Kuulsuste Halli. Poom saab oma isikliku väljapaneku Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäitusel, mis sisaldab seinasuurusel ekraanil projitseeritavat videolugu, autahvlit ja elulugu arvutikonsoolil. Püsinäitusel on varasemast ajast ka Mart Poomi isiklikud esemed, näiteks tema kindad, millega saavad külastajad tutvuda.

Poom siirdus esimese eestlasena pärast taasiseseisvumist Euroopa tippliigasse, kui esindas Inglismaa kõrgliigas Derby Countyt. Hiljem siirdus ta Londoni Arsenali, kellega teenis 2007. aastal Meistrite liigas hõbemedali.

Eesti koondist esindas ta 120 mängus, sealhulgas 1992. aasta juunis Sloveenia vastu, kui Eesti esmakordselt pärast taasiseseisvumist oma koondise murule saatis. Poomi seljatagune jäi puhtaks 31 mängus, kuuel korral valiti ta Eesti parimaks jalgpalluriks. Poom on alates 2008. aastast töötanud Eesti jalgpallikoondise väravavahtide treenerina, tema poeg Markus on samuti koondislane.

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas kahe kuni nelja Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.