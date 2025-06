Eesti jalgpallikoondis andis hea lahingu, aga Haalandi värav otsustas

Mängu esimene pooltund väga ohtlikke olukordi ei toonud, aga 33. minutil andis Alexander Sörloth paremalt äärelt tsenderduse ja Morten Thorsby pääses peaga löögile, kuid pall lendas tagumisest postist mööda.

Poolaja lõpus oli veel kaks ärevat momenti Eesti värava all. Kõigepealt pääses Sander Berge kaugelt löögile ja pall ei vihisenud postist kaugelt mööda. Päris enne poolajapausi said norralased ka kiirrünnakule, mille lõpetas Erling Haalandi pealelöök, aga Karl Jakob Hein püüdis.

Mängu 47. minutil pääses Haaland peaga löögile ja pall tabas posti. 54. minutil sai Vlasi Sinjavski karistusala joone lähedalt löögile ja Norra värava põiklatt raksatas!

62. minutil pääses Norra juhtima. Martin Ödegaard ja Haaland said kaks-üks olukorra ja kuigi Maksim Paskotši jõudis Haalandi lööki segama, põrkas pall rikošetist vastu latti. Joone peale jõudis esimesena Man City tähtründaja ja toimetas palli väravasse.

73. minutil pääses Paskotši kaugelt löögile, pall võttis Rauno Sappineni õlast rikoseti ja tabas posti! Norra väravavaht oli olukorras pealtvaataja ja Eesti tabamus jäi mõne sentimeetri kaugusele.

Kohtumise üleminutitel oli Eestil veel üks võimalus, kuid õhuvõitluse tagajärjel lendas pall üle värava.

Teises sama valikgrupi kohtumises oli Itaalia kodus parem Moldovast 2:0 (40. Giacomo Raspadori, 50. Andrea Cambiaso).

Tabeliseis: 1. Norra 12 punkti (4 mängust), 2. Iisrael 6 (3), 3. Itaalia 3 (2), 4. Eesti 3 (4), 5. Moldova 0 (3).

Enne mängu

Viimati veerand sajandit tagasi jalgpalli suurturniiril mänginud Norra on seekordset valikturniiri alustanud kolme järjestikuse võiduga ning väravate vahega 12:2, sealjuures alistati kolm päeva varem neljakordne maailmameister Itaalia 3:0.

Norra saabus Tallinna oma suurimate staaridega, eesotsas Manchester City ründetähe Erling Haalandi ja Londoni Arsenali niiditõmbaja Martin Ödegaardiga. Lisaks kuulub maailma absoluutsesse tippu lõppenud klubihooajal Madridi Atletico eest Hispaania kõrgliigas 20 väravat löönud ründaja Alexander Sörloth, kuus mängijat tulevad Inglismaa kõrgliigast ning kolm Bundesligast.

Eestil on kolmest mängust üks võit ja kaks kaotust. "Olime nii võõrsil kui kodus Iisraelile lähedal. Arvan, et tegime piisavalt, et saada viik, seega oleme veidi pettunud," rääkis koondise peatreener Jürgen Henn pühapäevasel pressikonverentsil. "Ma arvan, et kõik, kes homme [täna] tulevad, tahavad näha, et me üritame ka jalgpalli natuke mängida. Leida hea tasakaal – et me ei ole liiga naiivsed ja lapsikud, aga samas oleme ka piisavalt julged, kui selleks on õige hetk," lisas meeskonna juhendaja.

Norra peatreener Stale Solbakken oli mängijakarjääri videvikus 1990. aastate lõpus Aalborgis Andres Operi meeskonnakaaslane ning ta kirjeldas Eesti endist ründajat omaaegse Euroopa kõige kiirema jalgpallurina. "Loodan, et ta homme ei mängi - muidu oleme hädas," viskas Solbakken nalja.

