Eesti - Norra MM-valikmäng müüdi välja, staadionile tasub saabuda varakult

Et A. Le Coq Arenale on täna oodata rohkelt publikut, soovitab Eesti Jalgpalli Liit kõigil piletiomanikel staadionile saabuda võimalikult varakult. Festivaliala avatakse A. Le Coq Arena kõrval kell 19.00, staadionile on võimalik siseneda alates kell 19.45.

Kindlasti tasub inimestel meeles pidada, et riietuda tuleks vastavalt ilmastikuoludele ning kaasa võtta vihmakeep. Vihmavarjudega staadionile siseneda ei saa – kui need siiski kaasa võetakse, tuleb need jätta turvaväravasse või pakihoidu. Vihmakeepe on piiratud koguses müügil ka alal asuvates Sportlandi telkides ja kaupluses.

Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel leida sobiv koht staadionist kaugemal ja varuda seega parkimiseks aega. Tänase kohtumise järel on ka Elron ja TS Laevad lisanud enda graafikutesse eriväljumised.

Staadioni väravad avatakse kell 19.45, piletikontrolliks tuleb pääse varakult välja otsida. Kui pilet on telefonis, tuleb skannimisel arvestada, et telefoni ekraani heledus oleks keeratud maksimumini ja telefoni ekraan oleks terve (katkise ekraani puhul on ruutkoodi lugemine raskendatud). Samuti tuleb piletit lugejasse näidata nii, et terve pilet on ekraanil, mitte eraldi suurendada triip- või ruutkoodi. Telefoni ekraani värvide tagurpidi keeramisel lugeja ei tööta.

Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümn kõlab naiskoor Kevade esituses kell 21.40 ning kohtunik annab avavile kell 21.45. Mängul täidavad pallilaste rolli JK Tabasalu noored, koondislasi saadavad väljakule Tartu JK Tammeka noormängijad.

A. Le Coq Arena toitluspunktides on kasutusel korduvkasutatavad joogitopsid. Jooki ostes tuleb tasuda korduspakendi pant 2 euro (lisandub joogi hinnale). Müügipunktidesse (välja arvatud mobiilletti) tagastatud panditopside eest saab panditasu (1,5 eurot, sest 0,5 eurot on topsi käitlustasu) tagasi kaardimaksena, mis laekub kaardile kuni kolme tööpäeva jooksul. Sularaha tagastatud topsi eest ei väljastata.

Eesti - Norra MM-valikmängu saab algusega kell 21.35 vaadata ka ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.