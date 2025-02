Eesti Spordi Kuulsuste Hall täienes nelja uue liikmega

2024. aasta lõpus oli kõigil huvilistel võimalik spordimuuseumi kodulehel esitada uute liikmete kandidaate, kelle seast lõpliku valiku tegi komisjon. Komisjoni kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

"Eesti Spordi Kuulsuste Halli uute liikmete lisamine on meie jaoks väga oluline, sest sellega väärtustame Eesti spordi suurkujusid, nende saavutusi ja panust meie spordilukku läbi aegade," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Kõik kuulsuste halli liikmed saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäituse väärikaimasse saali personaalse eriväljapaneku – seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, autahvli, eluloo arvutikonsoolil ning võimalusel esemelise väljapaneku.

Kuulsuste halli uued liikmed sportlaste kategoorias:

Martin Müürsepp - esimene eestlane NBAs, seitsmekordne Eesti parim korvpallur (1996 ja 2000-2005), FIBA Europe League võitja ja finaali MVP

Mart Poom - esimene eestlane pärast taasiseseisvumist Euroopa tippliigas, UEFA viimase 50 aasta Eesti parima auhinnaga pärjatud jalgpallur (2003), UEFA Meistrite Liiga finalist (Londoni Arsenal, 2006)

Laine Erik-Kallas - Olümpiamängude kuues koht 800 m jooksus (Tokyo 1964), kolmekordne NSV Liidu meister 800 m jooksus, maailmarekordiomanik 3x800 m teatejooksus (1966)



Spordi mõjutajate kategoorias lisandus:

Lembitu Kuuse - pikaaegne spordikommentaator ja spordiajakirjanduse arendaja, olümpiamängude vahendaja (1988-2016), pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2005) ja EOK teenemärgi (2015)

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas kahe kuni nelja Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.