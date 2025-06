Henn: meeskonna üle võib väga suurt uhkust tunda

Kohtumise ainus värav sündis 62. minutil, mil Erling Haaland suutis palli Eesti väravasse toimetada. "Ka tugevamad koondised ja paremad mängijad kaitseliinis jäävad tema pidurdamisega hätta," sõnas Eesti peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Iseenesest teadsime loomulikult, et see on oht. Jäime seal duellis natuke alla, aga poolõnnega põrkas see pall ette. Kui tal oli ruumi, siis ta on seal üks maailma parimaid. Kaotasime seal duelli ja selle kiire ülemineku takistamisel ei olnud ka piisavalt nahaalsed."

Siiski võib kaitsega igati rahule jääda. "Norralased on viimase viie mänguga löönud viis, neli, viis, Iisraelile neli, Itaaliale kolm. Nii et ma arvan, et meeskonna üle võib väga suurt uhkust tunda," kiitis Henn.

Omad võimalused olid Eestil ka rünnakul: Vlasi Sinjavski tabas latti, Maksim Paskotši posti, lisaks oli veel momente. "Võimegi tunda pettumust. Me ei istunud seal tulemust ära, vaid olime ka mänguliselt lähedal, et tulemus välja mängida. Kindlasti oleme pettunud," ütles Henn.

Paskotši löök sai rikošeti Rauno Sappineni õlast ja tabas siis Norra posti. "Iisraeli vastu mõtlesin, kas lüüa või mitte. Võimalust ei tulnud. Kui siin nägin, et paar sekundit on, siis ma panin peale," kirjeldas Paskotši. "Pool sekundit lootsin, et läheb sisse, aga mis teha - ei olnud õnne."

Tema sõnul polnud vastaste tähtmängijate Erling Haalandi, Alexander Sörlothi, Martin Ödegaardi ja teistega hirmus mängida. "Minu peas ei olnud hirmus. Samad inimesed nagu meie. Kindlasti on nende klass väga kõrge, aga saab mängida kindlasti," lausus ta.

Paskotši sõnul saab mängust mõndagi positiivset kaasa võtta. "Aga ei saa olla rahul, et kaks mängu ja kaks kaotust. Positiivsed momendid, kuidas mängime palliga ja pallita, võtame edasi, aga fookus peab olema sada protsenti terve mäng."

Ründaja Sappineni rõõmustas ka, et Eesti ei püsinud vaid kaitses. "Lõime posti, lõime latti. Oli veel sibinat-sabinat. Mul jäi löök natuke nõrgaks. Sellise vastase vastu, kel on selline kvaliteet, tuleb oodata kannatlikult enda võimalusi ja kaitses väga kõvasti tööd teha. Ma arvan, et seda tegime. On vaja veel üks samm astuda, et saada siit punkt või kolm."

"Jalgpallis ei loe vahepeal nimed, vaid see, kui palju oled nõus endast väljakule jätta," ütles Sappinen. "Täna absoluutselt iga mees, kes väljakul käis, jättis kõik endast väljakule."