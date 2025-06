Ruben Volt võitles Hockenheimis vihma ja libedusega

Kahel päeval toimunud sõite häiris vihm ja ALM Motorsporti tiimi autol Honda Civic Type R TCR sõitnud Volti sõnul oli nädalavahetus seetõttu üpris keeruline. Kvalifikatsioonis sõitis ta välja kaheksanda aja ja startis sellelt kohalt ka esimesele sõidule, vahendab Autosport.ee.

"Terve nädalavahetuse olud pidevalt muutusid ja see tegi sõitmise keeruliseks," kommenteeris Volt. "Teise kvalifikatsiooni ajal olin kahe sektori järel parimat ringi sõitmas, aga täpselt siis kui jõudsin kolmandasse sektorisse, hakkas taas sadama ja tänu sellele kaotasin suhteliselt palju aega."

Esimeses võistlussõidus õnnestus Voltil tõusta kuuendaks. "Jäin stardis veidi karpi, aga sain sealt välja ja ülejäänud sõidu üritasin kohta parandada. Kahjuks oli selle rabelemisega rehvid juba päris otsas ja pidin leppima kuuenda kohaga."

Teise sõitu startis Volt kolmandalt kohalt ja stardi järel õnnestus tal korraks isegi liidriks tõusta. Seejärel heitles eestlane teisel-kolmandal kohal, aga sõidu teisel poolel tihenes vihmasadu ja rada muutus sedavõrd libedaks, et enamikul sõitjatest oli rajal püsimine parajaks peavaluks. Nii sõitis ka Volt korraks rajalt välja ja finišeeris 11. kohal.

"Enamik meist, nagu ka mina startisid võistlusele ees slikkrehvid ja taga vihmarehvid, aga oli ka neid, kes alustasid nelja slikiga või nelja vihmarehviga," selgitas Volt. "Kui hakkas tugevamini sadama, siis olid nelja vihmarehviga sõitnutel eelis. Hockenheimi staadionisektoris olid eriti libedad olud, mille ohvriks langesin esmalt mina ja seejärel ka paljud teised slikiga sõitjad."

Kolme etapi järel on Ruben sarja punktitabelis 54 punktiga 12. kohal, aga eelmisel aastal saavutatud kahe etapivõidu järel olid ootused käesolevaks hooajaks kindlasti kõrgemad.

"Ebaõnne on palju olnud ja ka ise mõned vead teinud," tõdes eestlane. "Järgmisel nädalavahetusel osaleme TCR World Tour sarja etapil Valencias ja nüüd on kogu fookus sellele võistlusele suunatud, et seal võimalikult hästi esineda."