Jalgpalli MM-finaalturniiril debüteerib veel üks Aasia koondis

Kui jalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniiri Aasia tsoonis kindlustas neljapäeval kõigepealt koha finaalturniiril Usbekistan, siis veidi hiljem said asjad paika ka B-grupis.

B-grupi eelviimases voorus saatis edu võõrsilvõistkondi: Jordaania oli parem Omaanist 3:0, Lõuna-Korea alistas Iraagi 2:0 ja Palestiina oli üle Kuveidist samuti 2:0.

See tähendas, et kaks kõrgemat kohta ja koha finaalturniiril tagasid Lõuna-Korea (19 punkti) ja Jordaania (16). Kui Lõuna-Korea on viimastel aastakümnetel finaalturniiril püsiosaleja, siis Jordaania teeb sarnaselt Usbekistanile debüüdi.

Tänavu aprillis maailma edetabelis 62. kohale kerkinud Jordaania koondis on püüdnud MM-finaalturniiri piletit alates 1986. aastast ja 11. katsel see ka õnnestus.

Sealse jalgpalli arengust annab märku tõik, et esimest korda 2004. aastal Aasia meistrivõistluste finaalturniiril mänginud meeskond jõudis viimati ehk 2023. aastal esimest korda ka finaali, kus tuli küll tunnistada Katari paremust.

Eesti koondisega on Jordaania kohtunud ajaloos vaid korra, 2014. aastal peeti A. Le Coq Arenal sõpruskohtumine, mille Eesti võitis Henri Anieri väravast 1:0.

Suurem osa praeguse koondise mängijatest pallib kohalikus liigas või mujal Aasias, kuid erandina võib välja tuua 27-aastase Musa Al-Taamari, kes viimased paar hooaega mängis Prantsusmaa kõrgliigas Montpellier's ja Rennes'is.

B-grupis pole lootus kadunud ka Iraagil (12), Omaanil (10) ja Palestiinal (9), kes võivad finaalturniirile pääseda järgmise faasi abil. Kindlasti ei jõua Põhja-Ameerikas toimuvale turniirile aga Kuveit (5).