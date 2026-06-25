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Mehhiko sammus hooga 32 hulka, edasipääsuga üllatas Lõuna-Aafrika

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistluste A-alagrupi võitis täiseduga võõrustaja Mehhiko, aga üllatuslikult sai teisena kohaga edasi tema avamängu vastane Lõuna-Aafrika.

Juba varem edasipääsu kindlustanud Mehhiko läks viimases kohtumises vastamisi Tšehhiga, kes vajas edasipääsulootuste säilitamiseks kindlasti võitu.

Esimene poolaeg möödus võrdses, aga ohtlike võimaluste väheses heitluses ega toonud väravaid. Teisel poolajal panid Mateo Chavez Garcia (55. minutil) ja Julian Quinonesi tabamused Mehhiko võidule aluse. Viimane nael löödi Tšehhi kirtu üleminutitel, kui värava lõi ka vahetusmees Alvaro Fidalgo.

Mehhiko treenerid andsid võimaluse ka veteranist väravavahile Guillermo Ochoale, kes vahetati 78. minutil platsile. Temast sai kolmas mängija Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo kõrval, kes käinud väljakul kuuel erineval finaalturniiril.

A-alagrupp

Tšehhi

0
:
3

Mehhiko

90:00

    • M. Chavez55'
    • Quinones61'
    • Fidalgo90+4'

    Teises paaris oli matši eel kindel favoriit Lõuna-Korea, kes oli kohtumise eel kolme punkti peal ja nõnda üsna heas seisus. Lõuna-Aafrika vajas kindlasti kolme punkti ja 2010. aasta finaalturniiri võõrustaja oligi üritavam.

    Tabamuseni jõuti 63. minutil, kui Tshepang Moremi suurepärase eeltöö realiseeris Thapelo Maseko. Lõuna-Korea vastuponnistused seejärel enam tulemust ei toonud, kuigi poolajal oli vahetatud platsile ka endine Inglismaa kõrgliiga täht Son Heung-Min.

    A-alagrupp

    Lõuna-Aafrika Vabariik

    1
    :
    0

    Lõuna-Korea

    90:00

    • Maseko63'

      Kui Mehhiko võitis alagrupi üheksa punktiga ja väravatevahega 6:0, siis Lõuna-Aafrika sammus nelja punktiga teisena edasi. Seejuures järgmisena ootab neid juba teine mäng võõrustajaga, sest vastamisi minnakse Kanadaga.

      Lõuna-Korea jäi seega kolme punkti peale. Nende väravatevahe on 2:3 ja nüüd ootab neid närviline ootamine, kas õnnestub pääseda kaheksa parema kolmanda koha omaniku hulka, kes samuti 1/16-finaali jõuavad.

      Tšehhi jalgpallikoondise jaoks oli turniir aga selge läbikukkumine: näppude vahele jäi vaid 1:1 viik Lõuna-Aafrikaga, nii Lõuna-Korealt (1:2) kui ka Mehhikolt (0:3) saadi kaotused.

      Toimetaja: Siim Boikov

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