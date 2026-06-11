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MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu

Jalgpalli MM
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Raul Jimenez lõi MM-i avamängus Mehhiko teise värava
Raul Jimenez lõi MM-i avamängus Mehhiko teise värava Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlused algasid neljapäeval kaht MM-finaali võõrustanud Estadio Aztecal, kus üks korraldajamaa Mehhiko alistas Lõuna-Aafrika Vabariigi kolme punase kaardiga mängus 2:0.

Kodupubliku marulist toetust nautinud Mehhiko alustas tempokalt ja sai tasu juba üheksandal minutil, kui Lõuna-Aafrika kaitsjad jäid võõrustajate kõrge surve all hätta ning Erik Lira vaheltlõikele järgnenud võimaluse realiseeris selle finaalturniiri esimeseks väravaks Julian Quinones.

Mehhiko jätkas mõlema ääre kaudu võimaluste loomist, mängis keskväljal agressiivselt ja ei lubanud LAV-ile avapoolajal sisuliselt ühtegi korralikku rünnakut. Kogenud Raul Jimenezel oli võimalusi nii kolmveerandtunni alguses kui lõpus, Quinones oli 42. minutil väga lähedal oma teisele tabamusele, aga tema madal löök 12 meetrilt tabas LAV-i värava vasakut posti.

Mehhiko alustas teist poolaega sealt, kus esimene pooleli jäi: vaid 25 sekundit pärast avavilet lõikas Alvaro Fidalgo LAV-i väravavahi madala söödu läbi, kuid ei suutnud end löögile mängida; neli minutit pärast teise poolaja algust tõmbas Yaya Sithole maha kaitseliini taha jooksma pääsenud Brian Gutierrezi ning Lõuna-Aafrika jäi kümnekesi.

Suuremate jõududega teist tabamust jahtima hakanud mehhiklased leidsid selle 67. minutil eriti tähendusrikkal moel. Roberto Alvarado andis paremalt äärelt suurepärase tsenderduse Raul Jimenezi pea peale ning oma neljandal finaalturniiril mängiv 35-aastane ründaja lõi mõnelt meetrilt oma karjääri esimese MM-värava. Ühtlasi kerkis ta Mehhiko kõigi aegade väravaküttide edetabelis Jared Borgettiga jagama teist kohta. 46 tabamust kirja saanud meeste ees kroonib nimekirja Javier Hernandez 52 väravaga.

LAV lõpetas mängu üheksakesi, sest 84. minutil tabas Themba Zwane võitluses Alvaradoga mehhiklast käega näkku, aga 11 meest ei jäänud lõpuvileks väljakule Mehhikolgi: kohtumise teisel lisaminutil andis brasiillasest peakohtunik Wilton Sampaio punase kaardi karistusala joonel LAV-i ründaja maha tõmmanud Mehhiko keskkaitsjale Cesar Montesele. Väravaid rohkem aga ei löödud ja nii lõppes finaalturniiri avamäng võõrustajate kindla 2:0 võiduga.

A-alagrupp

Mehhiko

2
:
0

Lõuna-Aafrika Vabariik

90:00

  • Quinones9'
  • Jimenez67'

    Enne mängu:

    Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik kohtusid MM-finaalturniiri avamatšis ka täpselt 16 aastat tagasi, 2010. aasta 11. juunil, kui Siphiwe Tshabalala viis toona Johannesburgis kauni kauglöögiga võõrustajad juhtima ning Rafael Marquez tõi kümme minutit enne lõpuvilet tabloole viigi.

    Mehhiklaste koosseisu kuulus siis väravavaht Guillermo Ochoa, kes on 40-aastaselt jätkuvalt valmis postide vahel seisma ning on Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo kõrval kolmandaks kuuendale MM-finaalturniirile sõitnud mängijaks.

    Mehhiko mängib peatreener Javier Aguirre käe all intensiivset ja agressiivse kaitsepressiga jalgpalli ning on tänavu oma kaheksast kontrollmängust võitnud kuus. Sealjuures alistati eelmisel nädalal Serbia 5:1, kevadel viigistati nii Belgia kui Portugaliga. Kolmest võõrustajariigist peavad paljud just Mehhiko võimalusi sel turniiril kaugele jõuda kõige paremaks. 

    Vahemikus 1994-2018 lõppes Mehhiko teekond seitsmel finaalturniiril järjest kaheksandikfinaalis ning kuigi neli aastat tagasi ei pääsetud alagrupist edasi, on raske näha, kuidas see peaks koduseinte vahel korduma grupis, kuhu lisaks neile kuuluvad Lõuna-Aafrika, Tšehhi ja Lõuna-Korea.

    Igal juhul tahab Mehhiko alagruppi võita, sest sellisel juhul ootaks ees 1/16-finaal (ja ka potentsiaalne kaheksandikfinaal) taas Estadio Aztecal. Lõuna-Aafrika mehed mängivad pea kõik aga koduses liigas ning nende belglasest peatreener Hugo Broos on öelnud, et see turniir on koondise jaoks pigem kogemuste korjamise kohaks. Eksperdid ennustavad, et LAV peab A-grupis tõenäoliselt leppima viimase kohaga.

    Kõigil kolmel võõrustajariigil on oma avatseremoonia; neljapäeval esinevad Mexico Citys kohtumise avavile eel Mehhiko muusikud Mana, Belinda, Lila Downs ning Los Angeles Azules; Nigeeria muusika suurkuju Burna Boy, Colombia tähed J Balvin, Ryan Castro ja Shakira, Venezuela poptäht Danny Ocean, Itaalia tenor Andrea Bocelli ning Lõuna-Korea laulja Ejae. Lavale astub ka näitleja Salma Hayek ning Mehhiko hümni esitab Alejandro Fernandez, samal ajal kui LAV-i hümni kannab ette riigi ilmselt kuulsaim muusik Tyla.

    Toimetaja: Anders Nõmm

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