Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril alagrupiturniiriga piirdunud Šotimaa ja Lõuna-Korea jalgpallikoondised jäid ühtlasi peatreenerita, sest nii Steve Clarke kui ka Hong Myung-bo astusid ametist tagasi.

Šotimaa alistas C-grupis esmalt Haiti, aga kaotas siis Marokole 0:1 ning Brasiiliale 0:3 ning jäi kolme punktiga sõelmängudest välja. Pärast viimast mängu teatas Šotimaa alaliit, et alates 2019. aastast koondist juhendanud Steve Clarke astus ametist tagasi.

"Kõige emotsionaalsem osa on mängijatega hüvasti jätmine, sest ilma nendeta ei oleks meil mälestusi, mis alates 2019. aastast loonud oleme. Nad väärivad seda tunnustust, mis nad saavad. Mul on olnud au olla nende treener, edu minu järeltulijale," sõnas 62. aastane Clarke.

Šotimaal kasvanud Clarke esindas oma mängijakarjääri jooksul pikalt kodust St Mirrenit ning mängis siis üle kümne aasta Londoni Chelsea ridades, esindades lisaks ka Šotimaa koondist. "Kuigi MM-il alagrupiturniiriga piirdumine on pettumust valmistav, ei tohi me unustada, kui suure töö Steve seitsme aastaga ära teinud on," kirjutas Šotimaa alaliit pressiteates. "Šotimaa fännid on tänulikud selle eest, et said suurturniiridel käia."

Clarke'iga sarnase otsuse tegi ka 57-aastane Hong Myung-bo, kes jäi Lõuna-Korea koondisega A-grupis samuti kolmandaks. Lõuna-Korea alistas avamängus Tšehhi 2:1, kuid jäi seejärel Mehhikole ja Lõuna-Aafrika Vabariigile alla tulemusega 0:1. Mängijana koondist neljal MM-il esindanud ning 2002. aastal kaptenina tiimi MM-il poolfinaali viinud Hong otsustas viimases alagrupimängus algkoosseisust välja võtta ikoonilise Son Heung-Mini ning aastate jooksul treenerina on poolehoidjad pigem legendi vastu pööranud.

Oma tundeid väljendas ka Lõuna-Korea president Lee Jae Myung, kes tahab algatada treeneri ja alaliidu pädematuse tõttu uurimise. "Kui lojaalsust ja lõhestatust hinnatakse pädevusest olulisemaks ning juhtivatele kohtadele nimetatakse ebakompetentseid inimesi, on selline tulemus vältimatu," põrutas president ühismeedias. "Palun avalikkuse ees vabandust selle sügava pettumuse eest."

Mõni tund pärast seda teataski Hong oma lahkumisest ning ütles, et jääb alati Lõuna-Korea fänniks. "Viimase kahe aasta jooksul olen pidanud tegema väga tähtsaid valikuid, valides mängijaid nii treeningutel kui ka mängudeks. Küsisin endalt alati, kas see on õige valik Korea jalgpalli jaoks," ütles Hong. "Ma ei saa öelda, et iga otsus oli õige, aga saan öelda, et tegin neid otsuseid Korea jalgpallile mõeldes."

Hong oli Lõuna-Korea treener ka 2014. aasta MM-il, kus koondis samuti alagrupiturniiriga piirdus.