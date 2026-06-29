X!

Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

Jalgpalli MM
Steve Clarke
Steve Clarke Autor/allikas: SCANPIX/Niyi Fote/TheNews2/Cover Images
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril alagrupiturniiriga piirdunud Šotimaa ja Lõuna-Korea jalgpallikoondised jäid ühtlasi peatreenerita, sest nii Steve Clarke kui ka Hong Myung-bo astusid ametist tagasi.

Šotimaa alistas C-grupis esmalt Haiti, aga kaotas siis Marokole 0:1 ning Brasiiliale 0:3 ning jäi kolme punktiga sõelmängudest välja. Pärast viimast mängu teatas Šotimaa alaliit, et alates 2019. aastast koondist juhendanud Steve Clarke astus ametist tagasi.

"Kõige emotsionaalsem osa on mängijatega hüvasti jätmine, sest ilma nendeta ei oleks meil mälestusi, mis alates 2019. aastast loonud oleme. Nad väärivad seda tunnustust, mis nad saavad. Mul on olnud au olla nende treener, edu minu järeltulijale," sõnas 62. aastane Clarke.

Šotimaal kasvanud Clarke esindas oma mängijakarjääri jooksul pikalt kodust St Mirrenit ning mängis siis üle kümne aasta Londoni Chelsea ridades, esindades lisaks ka Šotimaa koondist. "Kuigi MM-il alagrupiturniiriga piirdumine on pettumust valmistav, ei tohi me unustada, kui suure töö Steve seitsme aastaga ära teinud on," kirjutas Šotimaa alaliit pressiteates. "Šotimaa fännid on tänulikud selle eest, et said suurturniiridel käia."

Clarke'iga sarnase otsuse tegi ka 57-aastane Hong Myung-bo, kes jäi Lõuna-Korea koondisega A-grupis samuti kolmandaks. Lõuna-Korea alistas avamängus Tšehhi 2:1, kuid jäi seejärel Mehhikole ja Lõuna-Aafrika Vabariigile alla tulemusega 0:1. Mängijana koondist neljal MM-il esindanud ning 2002. aastal kaptenina tiimi MM-il poolfinaali viinud Hong otsustas viimases alagrupimängus algkoosseisust välja võtta ikoonilise Son Heung-Mini ning aastate jooksul treenerina on poolehoidjad pigem legendi vastu pööranud.

Oma tundeid väljendas ka Lõuna-Korea president Lee Jae Myung, kes tahab algatada treeneri ja alaliidu pädematuse tõttu uurimise. "Kui lojaalsust ja lõhestatust hinnatakse pädevusest olulisemaks ning juhtivatele kohtadele nimetatakse ebakompetentseid inimesi, on selline tulemus vältimatu," põrutas president ühismeedias. "Palun avalikkuse ees vabandust selle sügava pettumuse eest."

Mõni tund pärast seda teataski Hong oma lahkumisest ning ütles, et jääb alati Lõuna-Korea fänniks. "Viimase kahe aasta jooksul olen pidanud tegema väga tähtsaid valikuid, valides mängijaid nii treeningutel kui ka mängudeks. Küsisin endalt alati, kas see on õige valik Korea jalgpalli jaoks," ütles Hong. "Ma ei saa öelda, et iga otsus oli õige, aga saan öelda, et tegin neid otsuseid Korea jalgpallile mõeldes."

Hong oli Lõuna-Korea treener ka 2014. aasta MM-il, kus koondis samuti alagrupiturniiriga piirdus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
1/16-finaal
Brasiilia – Jaapan
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

10:24

Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

10:16

TÄNA OTSE | Kas Jaapan suudab MM-il taas Brasiiliat üllatada?

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

28.06

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid tõrjeid

28.06

Argentina sai kolmanda võidu, Austria pääses üleminutite väravaga edasi

28.06

Colombia ja Portugal mängisid väravateta viiki, Kongo pääses edasi

28.06

Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise Uuendatud

27.06

ERR MM-il: jalgpallifännid ei võta joogipause omaks

27.06

Mart Poom: Vozinha mängis ennast jalgpallifännide südamesse

27.06

VIDEO | Vaata jalgpalli MM-i seni parimaid väravaid

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

10:59

McErlean ja Fourmaux said turvavöö reeglite rikkumise eest karistada

10:24

Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

10:16

TÄNA OTSE | Kas Jaapan suudab MM-il taas Brasiiliat üllatada?

09:47

Hiiumaa malefestival tõi kokku mitme riigi suurmeistrid

09:13

Vilniuse Rytase fännid võitsid Tallinnas toimunud turniiri

08:41

Kreekas võidutsenud Ogier: tahan kümnendat MM-tiitlit

08:05

Palmiste pälvis BMX-krossi EM-il hõbemedali

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

28.06

Nukra seeria lõpetanud Belgia tennisist võitis karjääri esimese ATP trofee

28.06

Duplantis sel korral Pariisi publikut ei vaimustanud, Werro säras taas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo