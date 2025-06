Soomer jätkab Saksamaa meistrivõistlustel liidrina

Soomer (BMW, 71 p) püsis pärast teist etappi Saksamaa meistrivõistluste tabeli tipus, aga Lukas Tulovic (Ducati) jääb temast vaid punkti kaugusele. Kolmandal kohal jätkab Florian Alt (58 punkti). Nii Tulovic kui Alt teenisid teisel etapil esimese ja teise koha.

"Hommikune sõit oli rehviloterii, millest võitsid enam need, kes riskisid startida kuiva ilma ehk slikkrehvidel," rääkis Soomer. "Meie rehvivalik ei lähtunud üksnes julgusest, vaid ka hinnangust oludele – paraku ei osanud me ette näha, et niiske rada kuivab nii kiiresti. Võistluse käigus oli näha, kuidas kuivav sõidujoon iga ringiga pea meetri jagu laiemaks venis ja võistluse lõpufaasis oli üle kuumenevate vihma- ja üha paremini tööle hakkavate slikkrehvide kiiruste erinevus liialt suur, et slikimehi selja taga hoida."

Teine sõit toimus juba kuivades oludes, ent sai tavapärasest lühem, sest teine start katkestati väljasõidu tõttu punase lipuga ja pärast kordusstarti tuli võistlejatel finišijoont ületada vaid 13 korral.

"Teisest sõidust võtsin samuti enam-vähem maksimumi, sest meie tsikkel on hetkel sellises seades, mis võimaldab sõita kurvi sisenemiste arvel väga kiireid ringiaegu, ent grupis koos olles ei saa seda trumpi kasutada ja kurvidest väljumine võiks meil olla parem. See on suund, mille kallal peame enne kolmandat etappi töötama, aga usun et saame sellega hakkama ja järgmine, Mosti rada mulle meeldib," ütles Soomer.

Saksamaa meistrivõistluste kolmas etapp mootorrataste ringrajasõidus sõidetakse enne jaanipäeva Tšehhis Mosti ringrajal