Kaheksakordne Eesti meister Dorbek: eks see Kuusmaa ole paras pähkel!

Kalev/Cramo asus Tondiraba spordikeskuses 4600 pealtvaataja ees toimunud kohtumist juhtima avaveerandil ning suutis poolajapausiks minna 15 punktiga juhtima. Tartu Ülikool alustas teist poolaega teravalt ning jõudis otsustava veerandi alguses veel viie punkti kaugusele, aga Cramo lõpetas kindlamalt ja teenis 91:75 (31:22, 17:11, 16:23, 27:19) võiduga 15. korda Eesti meistritiitli.

"Keegi küsis minu käest riietusruumis pärast esimest kaotust, et kas ma olen kunagi finaalis kaotusseisus olnud. Ei ole. Ühe finaali olen kaotanud. See, et see läks viimasele mängule, teeb selle väga palju magusamaks," ütles kaheksandat korda Eesti meistriks tulnud Cramo kapten Martin Dorbek.

"Eks [Aivar] Kuusmaa ole paras pähkel, leiutab igasuguseid asju!" lisas Dorbek. "Mis salata, vigastused mängisid mingil määral rolli, aga selles võistkonnal on sisu. Kontoripool on võistkonna nii komplekteerinud, et kui keegi ära kukub, siis ikkagi on kedagi võtta. Olen väga uhke meeste üle."

Cramo kaotas veebruaris oma peatreener Heiko Rannula ning tema asemel võttis ameti üle Indrek Reinbok. "Terve see hooaeg on olnud päris palju asju, mida ületada. Poole pealt tulles oli teada, et see ei saa lihtne olla. Ootused Kalev/Cramo osas on alati kõrged," ütles ta ERR-ile.

"Palju nendel mängijatel viienda mängu kogemust on? See nõudis mängijatelt palju eneseületust ja kindlasti väga võistkondlik esitus. Meil oli igalt poolt midagi tulemus, mängijad vedasid võistkonda," lisas juhendaja.

Viiendas mängus kerkis üleplatsimeheks Hugo Toom, kes lõpetas kohtumise 19 punkti ja kuue lauapalliga. Poolteist aastat tagasi vigastas ta raskelt oma põlve, kuid on sellest vägevalt taastunud. "Mul on neli tükki nüüd, aga kahes finaalis pole mängida saanud. Väga vinge on," ütles ta ERR-ile. "Kui oled pingil, oled ikka osa tiimist, aga mängida on ikka vahvam!"

"Võib-olla tulevikus tähendab rohkem, praegu ei jõua kohale. See viies mäng on kõva asi, Tallinn-Tartu. Head mängud, võitlus – see on see, mida sa tahad," ütles ta ERR-ile. "Üle hooaja käis tõusude ja mõõnadega, meil muutus mängijaid ja treener. Aga hoidsime ühte ja suutsime mängida head kossu. Väga pullid vennad."