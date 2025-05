Poolatarid võtsid Ladies Tour of Estonial kaksikvõidu

Tour of Estonia jalgrattatuuri raames laupäeval toimunud naiste ühepäevasõidul Ladies Tour of Estonia (UCI 1.2) võtsid kaksikvõidu Poola ratturid. Eestlastest saavutas parimana neljanda koha Aidi Gerde Tuisk.

Tartus ja selle ümbruses sõidetud 104,2 kilomeetri pikkusel võistlusel teenisid esikoha Poola rahvuskoondislased Karolina Kumiega (võiduaeg 3:01.13) ja Malwina Mul. Juhtgrupp eesotsas Soome koondislase Heidi Antikaineniga lõpetas võitjast 31 sekundit hiljem.

Neljandat korda peetud Ladies Tour of Estonia võit läks Poola juba teist korda – esimese sõidu võitis Agnieszka Skalniak-Sojka. Võidukarikad andsid tänavu parematele üle EOK president Kersti Kaljulaid ning endine tipprattur Grete Treier.

"Kruusalõik oli raske, palju liiva. Tartusse jõudes ründasime koos Malwinaga viimasel munakivi tõusul (Lossi tõus – toim.). See oli küllaltki riskantne, aga väga hea otsus. Esimene ja teine koht – super rahul sellega!" rääkis Kumiega. "Meil on sellest võistlusest head mälestused, rada sobib meile hästi – tihti tuuline, munakivid, väikesed tõusud. See on koondisega üks meie lemmik võistlusi, tõesti naudime siin sõitmist!"

Antikaineni järel ületasid finišijoone Aidi Gerde Tuisk (Team Coop - Repsol) ja tema tiimikaaslane britt April Tacey. Tuisk mainis samuti ära kruusalõigu kui sõidu esimese otsustava koha. "Kui sinna jõudsime, saime ise ka aru, et okei, kruus on hoopis teine ja lahtisem kui eelneval päeval. See tegi kõik oluliselt raskemaks. Ujumist oli rattaga palju, ratas lihtsalt liugles," kirjeldas Tuisk.

Eestlastest mahtusid esikümnesse veel kuuenda koha teeninud Mari-Liis Mõttus (Peloton/Haanja Mixed Team) ja kümnendana lõpetanud Kristel Sandra Soonik (Eesti koondis; +1.32).

Mullune võitja hollandlanna Eline van Rooijen (Team Coop - Repsol) sai seekord 33. koha (+5.45). Kokku lõpetas võistluse 39 sportlast.

Kell 14.45 algas meeste jaoks teine ja ühtlasi viimane etapp (Tartu GP; 161,6 km).