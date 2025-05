Lusti: loodetavasti saan võistluse ikka korralikult lõpuni teha

Jaanuaris püstitas ta viievõistluses isikliku rekordi 4522 punkti, aga paar nädalat hiljem jäi järgmine viievõistlus juba pooleli. Kuidas on läinud välishooaja ettevalmistus?

"Eks ta tasapisi on möödunud. Saime kahes Türgi laagris käia ja seal natuke põhja laduda," rääkis Lusti ERR-ile. "Eks teatud probleemide taha on see ettevalmistus natuke jäänud, aga loodetavasti saan selle võistluse ikka korralikult lõpuni teha."

"Väänasin natuke jalga ja see on hüppealadel natuke probleemseks kohaks olnud. Ka vasak tagareis annab vahepeal natuke tunda."

Kuidas on ootused alade lõikes? "Jooksualadel võiks paremini minna. Hüppealad on tõesti natuke küsimärgi all hetkel. Aga kuul ja oda - olen natuke tegelenud ja loodetavasti tulevad siin ka paremad tulemused."

"Ma oleks rahul sellega, kui teeks edukalt selle mitmevõistluse läbi," sõnas Lusti. "Ilma ühegi probleemita. Isiklik rekord võiks muidugi tulla, aga see kõik oleneb, kuidas iga ala tuleb."

Kas isiklik rekord võiks alata numbriga "kuus"? "Ikka võiks alata," muigas Lusti.

Götzises on ta korra juba võistelnud, seda kolm aastat tagasi. "Eks ma ikka mäletan kogu atmosfääri. Kuidas kõik kaasa elasid. See oli nii võimas," meenutas Lusti. "Ega mul väga suurt närvi ei ole. Olen ikka valmis selleks võistluseks."

ERR-i spordiportaal kajastab Götzise mitmevõistlust otseblogi vahendusel.