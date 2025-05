VIDEO | "Ringvaade" külastas Keenias treenivat Tiidrek Nurmet

Nurme on käinud Keenias treenimas alates 2007. aastast ning veedab seal aastas mitu kuud. "Vaatame seda ilma: päike on seniidis ja soe on olla. Samas kõrgus merepinnast, see on hapnikuvaegne keskkond ja võiks arendada mu aeroobseid võimeid," selgitas pikamaajooksja.

Tihtipeale võtab Nurme kaasa ka oma pere ning jooksupisikuga on ta nakatanud ka oma õpetajast abikaasat, Maili Nurmet. "Eks liikumine on mulle alati meeldinud, aga võistlusspordist ei teadnud ma enne Tiidrekuga abiellumist midagi," rääkis ta.

Aastate jooksul on Nurmega laagris olnud kõik Eesti tugevamad jooksjad, viimati oli kaasas tema suurim kodumaine konkurent Leonid Latsepov ning noor talent Oliver Annus. "Tulin siia, sest Tiidrek kutsus mind. Mul oli väga huvitav teada saada, kuidas ta Keenias treenib. Tiidrek on vanem ja tal on kogemust kahtlemata rohkem, mul on temalt palju õppida," rääkis Latsepov.

Nurme teeb päevas kaks-kolm trenni, aga motivatsiooniks on tal vaja jäneseid. Keenias leidub neid ka külastaadionilt. "Kui need jooksjad oleks eestlased, oleks Eesti kõige tugevam jooksuriik Euroopas. Siin on kohal selle piirkonna eliit, muidugi teistest hõimudest kokku tulnud, aga see on kikuyu hõimu eliit. Siin on olümpialasi, maailmameistreid," ütles Nurme.

"25 eurot nädalas ja saad omale viieks treeningpäevaks jänese," ütles Nurme.

Treeningstaadion erineb väga maailma tippareenidest, aga kohalikud ongi harjunud treenima saviliival ja mitte vingel tartaankattel, mida Keenias leidub üpris vähe.

