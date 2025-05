Vormelipiloodid jäid Pitti filmiga rahule: oleme selle jaoks halvim publik

Vormel-1 MM-sarja piloodid said näha juuni lõpus linastuvat filmi "F1" ning ütlesid, et Brad Pitt ja Damson Idris mängivad vormelipiloodi rolli autentselt välja.

MM-sarja pilootidele näidati filmi, mida filmiti mitme MM-etapi ajal, sel nädalavahetusel Monacos toimuva etapi eel. Filmi peaosas mängib Brad Pitt oma karjääri lõpusirgel olevat pilooti, kellega liitub talendikas noorpiloot, keda kehastab Damson Idris.

"Me oleme vast kõige halvem publik, sest sa jälgid igat detaili, igat käiguvahetust, boksipeatust. See oli väga autentne," ütles Red Bulli võistkonnajuht Christian Horner.

Filmi üheks produtsendiks oli seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton, kellele kuulub Dawn Apollo nimeline produktsioonifirma. Ühtlasi on "F1" firma esimeseks projektiks. "Võtsin päris suure projekti, palju kõrgemale enam ei saagi. Aga järgmiste aastate jooksul plaanime veel filme välja lasta," rääkis Hamilton. "Mul on veel kolm ideed, mida parajasti kirjutan."

Hamiltoni sõnul oli ta filmi juba mitu korda näinud, aga oma kolleegidega koos kinosaalis olemine tekitas suurt pinget. "Äkitselt istuvad kõik mehed seal ja ma olin nende keskel. Olin täitsa närvis, kõik nägid seda ju esimest korda. Tore oli ringi vaadata ja näha, kuidas nemad sellele reageerisid," rääkis britt. "Mind huvitas, mida teised piloodid arvavad. Tahan, et see neile meeldiks."

Paistab, et meeldis: Carlos Sainz ütles, et etappide kõrval filmides saadi autentset materjali. "Ma nautisin tervet filmi. Ma ei räägi ainult stsenaariumist, aga ka sellest, kui kvaliteetseid kaadreid seal oli. See oli pöörane ja ühtlasi filmi parim osa," rääkis Sainz.

Filmi režissöör on Joseph Kosinski, kelle tööde hulka kuulub veel kõige tuntumana "Top Gun: Maverick".