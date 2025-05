12-aastane Hiina ujumistalent näitas peadpööritavat kiirust

Noor ujumistalent sai esimese silmapaistva tulemusega hakkama möödunud nädalavahetusel, kui ujus naiste 200 meetri kompleksujumise finaalis välja aja 2.10,63.

Selle tulemusega sai Yu enda nimele kuni 12-aastaste vanuseklassi absoluutse maailmarekordi ja kvalifitseerus ühtlasi suvisele täiskasvanute MM-ile. Ainsana suutis teda finaalis edestada Pariisi olümpiamängude finalist Yu Yiting (võiduaeg 2.08,67).

12-year-old sensation alert!

Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women's 200m IM at the Chinese Nationals — the fastest time ever by a 12-year-old



CCTV Sports pic.twitter.com/OacPsM8YYt