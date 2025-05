Teenekas korvpallikohtunik Aare Halliko lõpetab täna koduse karjääri

50-aastane Aare Halliko vilistas esmakordselt Eesti korvpalli kõrgliigas 1994. aasta oktoobris. 1999. aastal sai ta rahvusvahelise kategooria ja oli Eesti esimene kohtunik kaasaegse Euroliiga süsteemis.

Kuigi Halliko lõpetab teisipäeval Kalevi spordihallis BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks&Mooritsa vahelise finaalseeria esimese mänguga 31 aastat kestnud karjääri koduses korvpallis, on võimalik, et rahvusvahelisi kohtumisi teenindab ta Euroliiga süsteemis edasi.

"See aeg on päris pikk olnud - eks iga asi saab ükskord otsa," kommenteeris Halliko ERR-ile. "Sellel hooajal hakkasid sügisest vaikselt sellised mõtted tulema ja see sai kogu hooaja jooksul järjest rohkem kinnitust. Kui sa mingil hetkel mängul olles mõtled, et miks ma siin olen, siis järelikult see on märk, et aitab küll."

"Ma arvan, et viis aastat tagasi mõtlesin veel, et vilistan järgmised kümme aastat. Tänaseks päevaks on emotsioon, mida ma väljakult saan, järjest väiksemaks jäänud. See ongi põhjus," lisas ta. Juunis selgub, kas Halliko lisatakse ka järgmiseks hooajaks Euroliiga kohtunike hulka.