Esinumber Scheffler suutis PGA Championshipil esikohast kinni hoida

28-aastane Scheffler läks otsustavale võistluspäevale vastu esikohal ning oli lähimatest konkurentdest kolme löögi kaugusel. Ameeriklane alustas aga viimast päeva kahvatult ning üheksandaks rajaks oli stabiilselt mänginud hispaanlane Jon Rahm Scheffleri edu kustutanud ning mehed olid viimase poolpäeva eel viigis.

Viimase kolme raja eel oli Scheffler suutnud taas löögiga juhtima minna, aga Rahm varises Quail Hollow golfiklubi kurikuulsal "Rohelisel miilil" kokku ning teenis ühe bogey ja kaks double bogey't. Scheffler läbis kaks esimest rada par'iga ning sai viimasel küll bogey, aga sellest piisas, et PGA Championship võita.

"Olen lihtsalt väga rõõmus," ütles esmakordselt selle suurturniiri võitnud Scheffler. "Ja tänulik ka. Oli väga pikk nädal. Pidin siin turniiri võitlema nii nagu oma karjääri kõige raskematel turniiridel. See nädal esitas väga palju väljakutseid."

Aasta tagasi sattus Scheffler PGA Championshipil skandaali, kui ta teise võistluspäeva järel arreteeriti. "Seda karikat hoida on väga magus tunne. Võiksin siin nii mõnegi nalja visata, aga jätan need vist omale," kommenteeris Scheffler.

Schefflerile (-11) järgnesid kolm ameeriklast: nii Harris English, Bryson DeChambeau kui Davis Riley lõpetasid par'ist kuue vähema löögiga. Viiendat kohta jäid jaga kanadalane Taylor Pendrith, turniiri vingelt alustanud Venezuela mängija Jhonattan Vegas ning J.T. Poston (kõik -5).

Häving viimasel kolmel rajal langetas Rahmi sootuks kaheksandale kohale (-4). "Mul pole ammu nii lõbus olnud kui esimesel 15 rajal oli. Päris karm kaotus. Aga see nädal on juhtunud palju head ning saan ülejäänud hooajaks ikkagi hea tunde kaasa võtta," rääkis hispaanlane. "Viimase kolme rajaga on keeruline leppida. See on vist esimene kord, kui mul on nii hea võimalus suurturniir võita ja ma ei tee seda. Väga teistsugune tunne."

Järgmine suurturniir, USA lahtised, saab alguse 12. juunil.