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Briti lahtistel pälvis üllatusvõidu Uus-Meremaa golfimängija

Golf
Foto: SCANPIX/AFP
Golf

Golfiaasta neljandal suurturniiril Briti lahtistel meistrivõistlustel pälvis üllatusvõidu Uus-Meremaa golfimängija Ryan Fox.

Maailma vanima golfiturniiri, 154. korda toimunud Openi võõrustajaks oli tänavu Royal Birkdale'i golfiklubi Liverpooli lähedal Southportis.

39-aastane Fox tõusis kõrgesse mängu laupäeval, kui kordas suurturniiride rekordit, läbides 18 rada 62 löögiga. Aga paremustabeli tipus oli seis väga tasavägine, liidripositsioon käis käest kätte ja põnevus säilis viimaste radadeni.

Mees, kes polnud varem ühelgi suurturniiril esikümnesse jõudnud ning hoidis maailma edetabelis 56. kohta, pidas kõige paremini pingele vastu ja kindlustas turniirivõidu viimase löögiga.

Foxi järel said teise ja kolmanda koha ameeriklased Cameron Young ja Sam Burns. Openi mullune võitja ning maailma esinumber Scottie Scheffler jagas neljandat kohta.

Fox on läbi aegade kolmas Uus-Meremaa golfimängija, kes võitnud suurturniiri.

Toimetaja: Henrik Laever

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