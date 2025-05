Golfi suurturniiri juhib endiselt üllataja Venezuelast

Kui esimesel ringil sai 40-aastane Vegas kirja tulemuse seitse lööki alla par'i, siis teisel päeval lisandus veel üks ehk kahe ringi järel on tal kirjas tulemus miinus kaheksa.

Karjääri jooksul neli PGA Touri osavõistlust võitnud Vegas pole seni suurturniiridel kuigi säravaid tulemusi teeninud. Parimaks on 2016. aasta PGA meistrivõistluste 22. koha jagamine.

Lõunaameeriklane edestab kahe löögiga Matt Fitzpatrickut (Inglismaa), Kim Si-wood (Lõuna-Korea) ja Matthieu Pavoni (Prantsusmaa). Kolme löögi kaugusele jäävad ameeriklased Max Homa ja Scottie Scheffler. Neist Kim ja Homa olid 64 löögiga ehk tulemusega seitse alla par'i päeva parimad.

Raskustes on olnud tiitlikaitsja Xander Schauffele ja tänavuse esimese suurturniiri ehk Mastersi võitnud Rory McIlroy. Mõlemal on kirjas tulemus üks löök üle par'i ehk nad said kõige napimalt kahele viimasele võistluspäevale.

PGA meistrivõistlused kestavad pühapäevani.