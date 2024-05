Maailma esinumber arreteeriti suurturniiril: see oli üks suur arusaamatus

Louisville'i aja järgi kell 5 varahommikul toimus võistluspaiga, Valhalla golfiklubi väravate ees liiklusõnnetus, mille tagajärjel suri vanem meesterahvas. Tund aega hiljem saabus reedeseks võistluspäevaks kohale ka Scheffler ja õnnetuspaigas liiklust juhatanud politseinik andis golfitähele märguande auto peatamiseks.

ESPN kirjutab, et Scheffler ignoreeris tema käsklust ning kiirendas, mistõttu käe auto külge pannud politseinik kukkus ning vigastas rannet ja põlve. Seejärel Scheffler arreteeriti ja viidi arestikambrisse, kust ta pääses veidi enne kella üheksat hommikul ning oli pool tundi hiljem juba Valhallas, et päeva alustada.

Politseiniku vigastamine on USA-s raskem süütegu (felony), lisaks süüdistatakse Schefflerit kolmes kergemas süüteos (misdemeanor), teiste seas hoolimatus autojuhtimises.

"Olin šokis ja mul võttis tükk aega, et autos maha rahuneda," rääkis Scheffler hiljem meediale. "See oli kaos. Kogu intsident oli üks suur arusaamatus ja ma usun, et lahendame selle kiirelt. Ma ei mõistnud, mida mult paluti; ma ei tahtnud juhiseid ignoreerida. Loodan, et saame selle unustada ja mina golfile keskenduda, avaldame sügavat kaastunnet tänases liiklusõnnetuses hukkunud mehe perekonnale."

Scheffleri advokaadi Steven Rominesi sõnul tekkis vääritimõistmine sellest, et golfarile juhiseid jaganud politseinik polnud sealse tavapärase liikluspatrulli liige. "[Scheffleril] oli kaelakaart käes ja ta hakkas sisse sõitma, nagu neile turniiri eel korraldus anti," selgitas Romines. "Eelnevalt oli seal toimunud õnnetus, nad olid liiklusmustrit muutnud ja ta ei teadnud seda. Mängijatel on lubatud sealt läbi sõita, seepärast neil kaardid ongi. Ta sõitis sealt lihtsalt läbi, nagu neile öeldi. Teeme politseiga igakülgset koostööd."

Intsidendile vaatamata lõi maailma esinumber teisel võistluspäeval viis birdie't ja sai kirja viis lööki alla raja par'i (66), millega ta tõusis jagama kolmandat kohta.