Tšehhis sündis käimise maailmarekord

Stano sai kirja tulemuse 2:20.43, mis ületas enam kui minutiga mullu jaapanlase Masataro Kawano püstitatud maailmarekordi 2:21.47.

Itaallase tulemus oli parem ka venelase Vladimir Kanaikini 2006. aastal püstitatud tipptulemusest 2:21.31, kuid rahvusvaheline kergejõustikuliit loeb sel alal maailmarekordeid alates 2023. aastast.

35 kilomeetri käimine on tippkonkurentsis uus distants, sest tiitlivõistlustel on selles võisteldud alates 2022. aastast, et meestel ja naiste oleks sama pikk distsipliin.

Stano järel tuli teiseks sakslane Christopher Linke (2:23.21) ja kolmandaks hispaanlane Miguel Angel Lopez (2:23.48). Mõlemad püstitasid ühtlasi rahvusrekordid.

Eesti esindaja Virgo Adusoo lõpetas 32. ehk viimasel kohal, kaotades võitjale 49 minuti ja nelja sekundiga.

33-aastane Stano võitis 2021. aastal Tokyos olümpiakulla 20 km distantsil ja 2022. aastal Eugene'is MM-tiitli 35 km käimises.