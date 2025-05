Saku Sporting jõudis teistkordselt naiste karikafinaali

Kohtumine algas võõrustajate jaoks positiivselt, kui 17. minutil viis Liis Getter Saare kauglöök Viimsi juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Saku viigistas seisu kiirelt, kui kuus minutit hiljem sündis Viimsi omavärav. Sporting haaras juhtohjad 33. minutil, kui täpsust näitass Lisandra Rannasto – väravavaht oli küll nahkkeral vahel, ent see lendas latipõrkest võrku. Lõppseisu vormistas 62. minutil Grete Gross, kes võitis oma väljaku poolel palli, tõusis ise rünnakule, mängis end puurilukust mööda ning virutas palli tühja väravasse.

"Väga õnnelik kindlasti, teist korda finaalis mängida on hea tunne," ütles Sportingu ründaja Lisandra Rannasto. "On jah nii läinud, et alguses ei saa käima ja siis lüüakse meile ära. Selles mõttes on väga positiivne, et me ei lase pead norgu ja mängime edasi. Leiame ennast uuesti ja paneme teise käigu sisse."

Sporting jõudis teist korda karikafinaali – varem suudeti seda 2023. aastal, mil finaalis alistati Tartu JK Tammeka ning tõsteti enda pea kohale võidukarikas.

Teine finalist selgub kolmapäeval, kui kell 19 panevad Lilleküla esimesel harjutusväljakul palli mängu Tallinna FC Flora ja Tallinna FC Ararat.