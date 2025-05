Tuisk vahetas Vueltal tehnilised viperused koha vastu neljandas kümnes

Etapivõidu teenis 23-aastane hollandlane Femke Gerritse (Team SD-Worx-Protime; 3:23.24), jättes selja taha kaasmaalase Marianne Vosi (Team Visma | Lease a Bike) ja šveitslase Linda Zanetti (Uno-X Mobility). Gerritse jaoks oli tegemist ühtlasi karjääri esimese World Touri tasemel võiduga.

"See on hullumeelne. Ma tõesti ei oodanud seda täna," ütles Gerritse finišis. "Ma võitsin vahefiniši ja sain aru, et okei, mu sprint on hea, aga lõpp oli väga kaootiline. Ma jäin siiski rahulikuks ja enne joont tundsin kedagi kõrvale tulemas, ent suutsin oma positsiooni hoida."

Team Coop – Repsoli esisprinter Tuisk jäi teisel etapil olnud tõusul peagrupist maha, kuna ratas viskas keti maha, ent sai kolmandaks etapiks uue võimaluse, kus jõudis 35 parema sekka. Eesti valitsev meister Laura Lizette Sander ei startinud, ent see ei tulnud üllatusena, sest kohe algselt oli naiskonna plaan, et ettevalmistusperioodil haigustega kimpus olnud Sandrit suurtuuri pingutusega veel mitte liigselt kurnata.

Gerritse tõusis ühtlasi ka uueks velotuuri liidriks. Vos ja itaallane Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) jäävad temast 12 sekundi kaugusele. Tuisk jätkab võistlemist 141. positsioonil (+27.31).

Kolmapäeval on velotuuril kavas 111,6-kilomeetrine etapp marsruudil Pedrola – Borja.