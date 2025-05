Iluvõimlemiskoondis võitis Euroopa karikavõistluselt kaks medalit

Rühmkava koondis saavutas oma esimesel võistluspäeval lindikavas hõbemedali. Teisel päeval olid kavas väikesed vead ning uudses turniirisüsteemis rühm kolme parema sekka mitmevõistluse medalite eest võistlema ei pääsenud, vahendab Eesti Võimlemisliit enda kodulehel.

Euroopa karikavõistlus on ainus iluvõimlemisvõistlus, mis katsetab uudset turniirisüsteemi. Kvalifikatsioonivõistlusel osalevad kõik võimlejad ja rühmad ning mitme kava kokkuvõttes kõrgeima punktisumma saavutanud 16 individuaalvõimlejat ja kuus rühma pääsevad finaalvõistlusele. Üksikalade parimaid autasustatakse kvalifikatsioonivõistluse tulemuse alusel. Finaalvõistlusel on osalejad jagatud paaridesse, igast paarist pääseb järgmise vahendiga kava sooritama kõrgemad punktid saanud võimleja või rühm.

Individuaalvõistlusel osalesid vastne Eesti meister Valeria Valasevitš ja Anette Vaher. Mitmevõistluse finaalipääsu saavutas Valeria Valasevitš, kes 35 võimleja seas sai kvalifikatsioonipäeval nelja kava kokkuvõttes 13. koha. Anette Vaheril tuli sooritustesse nappe vahendikaotusi, mis andsid talle 18. koha.

Finaalis oli turniiritabeli alusel Valasevitši nn vastaseks esimeses ringis lõpuks Euroopa karika võitnud Pariisi olümpiamängude pronksmedalist Sofia Raffaeli Itaaliast. Valasevitš sooritas oma rõngakava puhtalt ja kindlalt, korrates kvalifikatsioonis saavutatud punkte 26,2, kuid Raffaeli 29,2 vastu sellest ei piisanud.

"Olen väga õnnelik, et suutsin sooritada kõigil kolmel päeval puhtad ja emotsionaalsed katsed. See oli väga hea proovilepanek enne koduseid Euroopa meistrivõistlusi," ütles Valasevitš. "Sellist uut tenniseturniiri moodi süsteemi oli huvitav kogeda, kuid eelistan siiski nn klassikalist finaalisüsteemi."

Juuniorid võistlesid tavapärase süsteemi järgi, kus esimesel päeval on nelja kavaga mitmevõistlus ja vahendifinaalidesse pääsevad iga vahendi kaheksa paremat. Eestit esindanud Sofia Jakovleva, Anna-Karolina Obolonina ja Anna-Marii Hoop tulid võistkondlikus mitmevõistluses 17 riigi seas kaheksandaks. Pallikavas pääses kvalifikatsiooni seitsmenda tulemusega finaali Jakovleva, kes parandas finaalis tulemust 0,5 punkti võrra ning saavutas pronksmedali.

Euroopa meistrivõistluseks valmistuv Eesti juunioride rühmkava koondis tegi mõlemas kavas vigu ning finaali ei pääsenud.

Nii meistriklassi kui juunioride rühmkava koondist treenivad Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik olid meistriklassi rühma võistlusega väga rahul: "Kevadhooaja põhivõistlus ehk Euroopa meistrivõistlused Tallinnas on kuu aja pärast, praegu oli meie eesmärk näidata progressi lindikavas ja teha võistlusel vigadeta katse, sellega sai koondis hakkama ja tunnustuseks veel ka medal väga tugevas konkurentsis." Juuniorikoondise kohta lisasid nad: "Noore koondise jaoks oli see esimene nii suur võistlus, närvidega ei saadud veel hakkama ja juhtusid suured vead. Teeme kindlasti enne EM-i veel ühe suure stardi, et saavutada kindlustunnet. Eesmärk on kodusel EM-il teha stabiilsed ja ilusad sooritused, mis tooksid finaalikohad."

Euroopa meistrivõistlused iluvõimlemises toimuvad Tallinnas Unibet Arenal 4–8. juunini. Võistlevad meistriklassi individuaalvõimlejad ning meistriklassi ja juuniorklassi rühmad 39 riigist.