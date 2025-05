Nurme ja Arro teenisid Viljandi järvejooksul esimese võidu

Nurme läbis 12 kilomeetri pikkuse distantsi ümber Viljandi järvel ajaga 37.10, edestades kodupubliku toel jooksnud Morten Sihti (37.16) kuue sekundiga ning valitsevat meistrit Leonid Latsepovi (37.31) 22 sekundiga.

Nurme polnud varasemalt Eesti vanimal rahvajooksul esikohta teeninud. "Jooks oli väga huvitav, eile vihma sadas ja rada oli märg, libe ja pehme. Soo oli ka sügav, läksin põlvini sinna sise. Igal juhul Viljandi ümberjärvejooksu vääriline üritus, legendaarne," sõnas ta.

Kuigi tegemist on maanteejooksuga, meenutasid rajaolud tõepoolest pigem krossijooksu. "See on mentaalne, ühel hetkel paned tempoga 2.50 mäest alla, teisel hetkel oled soos põlvini ja ei saa nelja minutiga ka läbi. Siis pead uuesti tempo üles võtma, vaheldub põllu ja tee vahel," rääkis Nurme.

20-aastane Siht jooksis hästi, aga temast 19 aastat vanem Nurme pani viimastel kilomeetritel paremuse maksma. "Põllu peal oli tal kergem, eks ta on natuke kergema kehakaaluga. Ilmselgelt teadsin, et viimased poolteist kilomeetrit on minu tugevus, panin seal selle maksma," rääkis võitja.

Esimesed 11 lõpetajat olid eestlased, parim välismaalane oli 12. koha pälvinud lätlane Reinis Hartmanis, kes lõpetas ajaga 41.38.

Liis-Grete Arro Autor/allikas: Tarmo Tomson

Naiste seas teenis esikoha Liis-Grete Arro, kes lõpetas ajaga 43.37 ning teenis üldarvestuses 24. koha. Teiseks jäi Helen Bell (43.51), esikolmikusse mahtus veel Laura Maasik (44.38).

"Võin öelda, et minu mäletamist mööda oli täna kõige raskem rada," rääkis esmakordselt võidutsenud Arro. "Jooksin emotsiooni pealt, kogu aeg kuuled, et esimene naine, esimene naine, see annab nii palju emotsiooni juurde! Oleme elukaaslasega ihanud võita seda võistlust, kummalgi pole õnnestunud. Võimas, et koju tuli!"

Arro elukaaslane Karel Hussar pälvis ajaga 37.59 üldarvestuses tugeva neljanda koha, Nurmest jäi ta 49 sekundi kaugusele. "See on meie jaoks peres nii püha üritus, seda võita on nii siiras ja vägev emotsioon," rääkis Arro.

"Pean mainima et panin soost mööda, keerasin tagasi. Eks kulutasin aega, aga vahet pole, võit on võit," lisas ta. "Ütlen ausalt, et olen ülihalb orienteeruja, suudan kilomeetri pikkusel ringil ka ära eksida. Täna üritasin mehi vaadata, kustkohast mehed lähevad. On raske rada ja mina ei mäleta, et oleks Viljandis nii raske rada olnud. Väga pehme."