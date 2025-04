Kultuuriministeerium ja EOK tunnustasid Eesti spordi toetajaid

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina loodud klaasskulptuurid – andsid Kalevi jahtklubis ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid.

Kultuuriminister Heidy Purga tunnustas kõiki ettevõtteid ja inimesi, kes on oma tegevusega panustanud Eesti sportlastesse ning aidanud kaasa sportliku ja tervisliku Eesti kujundamisele.

"Erasektori jätkuv toetus aitab tugevdada kogu Eesti kultuuri ja sporti. Praegune valitsusliit näeb sporti ja liikumist järjest enam majanduse olulise osana, mitte ainuüksi kuluna riigieelarvele. Loodan, et suudame üheskoos seda mõtteviisi aina enam esile tuua. Spordisõbra tänuüritusel ütleme aitäh headele suure südamega toetajatele, tänu kellele jõuavad meie sportlased kõrgemale ja kaugemale ning saavad toimuda meid rõõmustavad spordisündmused. See kõik moodustab ühe terviku, läbi mille muutume rahvana liikuvamaks, tervemaks ja kultuursemaks," ütles Purga.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid rõhutas tänukõnes, et spordi toetajad aitavad hoida meie ühiskonda elujõulisena ning toetavad noorte ja täiskasvanute liikumisharjumusi.

"Tänan kõiki eelkõige kui kultuurimetseene. Te olete meie kõikide aerude, pallide, suuskade, saalide fond, kes täna meid toetavad ja meie taga on. Me märkame neid toetajaid meie ümber. Mul on väga hea meel, et Spordisõbra üritus teeb need inimesed, kes võib-olla on ülejäänud kultuurisõpradele nähtamatumad, veidi nähtavaks. Loodan, et meil on veel pikk tee minna ning viige tänu ka kindlasti neile, kes ei soovi oma nime ja näoga sportlaste edu tagant välja paista," ütles Kaljulaid.

"Spordisõber" on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2019. aastal ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Idee üks autor, aastatel 2016 kuni 2024 EOK presidendiametis olnud Urmas Sõõrumaa pälvis tänavu ka Spordisõbra auhinna.

"See tunnustus oli mõeldud eelkõige nende jaoks, kes panustavad, aga ei paista välja. Kasutaksin president Kaljulaidi sõnu - viige see tänu kõigile neile edasi, kes on kuskil vaikselt omal moel toetanud. Selle toetusega on ju nii, et suurus ei ole oluline, vaid just see, mis mõttega, mis tundega sa seda teed, on nii mõnelegi sportlasele väga oluline. Aitäh, palju jõudu ja palju edu kogu Eesti spordile!" ütles Sõõrumaa.

Pariisi olümpial seitsmenda koha saanud ujuja Kregor Zirk võttis auhinna vastu Europarki nimel. "Tänan kõiki inimesi, kes sporti toetavad ja spordile kaasa elavad. Ilma teieta Eesti sporti ei oleks. Loodan, et teil on motivatsiooni meid edasi toetada," ütles Zirk.

Spordisõber 2025 laureaadid: