Liverpool kindlustas 20. Inglismaa meistritiitli

Liverpoolile tõid tiitlivõidu vormistanud võidupunktid Luis Diaze (16. min), Alexis Mac Allisteri (24.), Cody Gakpo (34.) ja Mohamed Salah (61.) väravad. Üks tabamus sündis Tottenhami kaitsja Destiny Udogie õnnetust puutest (69.).

Liverpool kindlustas meistritiitli neli vooru enne hooaja lõppu, sest lähimat konkurenti Londoni Arsenali edestatakse nüüd 15 punktiga.

20. meistritiitliga tõusis Liverpool ühele pulgale igipõlise rivaali Manchester Unitediga. Neile järgnevad selles arvestuses Arsenal (13) ja eelmisel neljal hooajal meistriks kroonitud Manchester City (10). Premier League'i ajastul ehk alates 1992. aastast on tänavune tiitel Liverpoolile alles teiseks. Eelmine tiitlivõit pärines hooajast 2019/20.

Meeskonna peatreenerist Arne Slotist sai viies juhendaja Premier League'i ajastul, kes tulnud Inglismaa meistriks oma debüüthooajal. Varem on sellega hakkama saanud Jose Mourinho (Chelsea 2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea 2009/10), Manuel Pellegrini (Man City 2013/14) ja Antonio Conte (Chelsea 2016/17). Slot on ühtlasi esimene hollandlasest treener, kes tüürinud oma meeskonna Inglismaa meistriks.

Teises pühapäeval peetud kohtumises leppisid Bournemouth ja Manchester United 1:1 viiki. Seejuures lõi United kümne mehega vastase vastu viigivärava alles 90+6. minutil, mil täpne oli taanlasest ründaja Rasmus Höjlund. Liigatabelis paikneb Bournemouth 50 punktiga 10. real ning United on 39 silmaga 14. positsioonil.

1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20, 2024/25.



Liverpool are champions of England for the 20th time in their history.