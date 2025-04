Milwaukee täht Lillard seljatas tervisemure

34-aastane Lillard mängis sel hooajal Bucksi eest 58 kohtumises, kuid tema hooaeg sai märtsi lõpus ootamatult läbi, kui tal tuvastati süvaveeni tromboos.

Bucks teatas aga neljapäeva õhtul, et tagamängija ei pea enam verevedeldajaid võtma. Kuigi Lillard ei tee laupäeva õhtul play-off'i seeria avamängus Indiana Pacersi vastu kaasa, naases ta juba treeningutele ning loodab meeskonda sõelmängudel aidata.

"Meil on Dame'i üle nii hea meel," ütles Bucksi tiimidirektor Jon Horst. "Tema tervis oli algusest peale meie prioriteet. Oleme uhked oma meditsiinipersonali üle, kes tromboosi varakult tuvastasid. Samuti oleme uhked Mayo Clinicu maailma tasemel hematoloogide üle, kes on Dame'iga taastumisel igal sammul kaasas olnud."

"Nende spetsiifilised juhendid lubavad Dame'il ohutult platsile naasta," lisas Horst.

Klubi lisas, et Lillardi taastumine oli enneolematult kiire, kuid selle taga on varane tuvastus ning kohene ravi. "See oleks võinud tema karjääri ohustada," ütles Bucksi peatreener Doc Rivers. "Ohustaski. See, et ta saab võimaluse play-off'is mängida, on õnnistus."

Mullu Bucksiga liitunud Lillard viskas tänavu põhihooajal keskmiselt 24,9 punkti, jagas 7,1 korvisöötu, haaras 4,7 lauapalli ja tegi 1,2 vaheltlõiget. Milwaukee teenis idakonverentsis viienda koha ning kohtub play-off'i avaringis Indiana Pacersiga.