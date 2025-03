Tervisemure jätab Damian Lillardi teadmata ajaks platsilt eemale

Klubi teatel tarvitab Lillard verd vedeldavaid ravimeid, mis on aidanud olukorda stabiliseerida.

"Damiani tervis on meie peamine prioriteet. Me toetame teda igal sammul," kommenteeris Bucksi spordidirektor Jon Horst. "Arstide sõnul on ebatõenäoline, et see võiks tulevikus uuesti korduda. Oleme tänulikud, et see avastati nii kiiresti," lisas ta.

34-aastane Lillard on sel hooajal juba teine tippmängija, kellel on diagnoositud süvaveeni tromboos.

Veebruari keskel teatas San Antonio Spurs, et Victor Wembanyamal tuleb sama tervisemure tõttu ülejäänud hooaeg vahele jätta. Spursi leeris ollakse optimistlikud, et Wembanyama on uue hooaja alguseks rivis tagasi.

Bucksil on põhihooajal mängida veel 11 kohtumist. Hetkel asutakse idakonverentsis 40 võidu ja 31 kaotusega viiendal kohal.