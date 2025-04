Eesti jalgrattur Laura Lizette Sander stardib Vueltal

Nii grupi- kui ka temposõidus kahekordseks Eesti meistriks kroonitud Sanderile saabus võimalus sõita suurtuuri ootamatult. Vaid kuu aega tagasi liitus ta Norra kontinentaaltiimiga Coop-Repsol ja Vueltal saab ta stardivõimaluse eelkõige tänu headele omadustele eraldistardis.

"Mulle endale tuli see ka suure üllatusena. Hommikul läksin hommikusöögilauda ja siis tiimi mänedžer küsis, kas mul on eraldistardijooksud on. Ma ütlesin, et on," kirjeldas ta.

"Siis ta ütles, et sina võtad need siis kaasa. Ma küsisin, et kuhu kaasa. Vueltale. Ma ütlesin, et okei... Paar päeva tagasi tuli confirmation [kinnitus], et kindlalt lähed."

Kuigi kevadine klassikutehooaeg ei ole noorele ratturile kõige paremini kulgenud, on tiimisisene toetus Sanderile tugev. Naiste Vueltal sõidetakse tänavu seitse etappi ja naiste suurtuurid on viimastel aastatel kerkinud rattaspordimaailmas väga menukateks.

"Naistel ju põhimõtteliselt tuure ei ole võrreldes meeste kalendriga. Neid on väga harva, nad on lühemad. Aga nad on ikkagi aina tähtsamaks muutunud. Seda üritatakse võrdsemalt teha. Kõike seda melu, etappe ja nii edasi," lausus jalgrattur.

"Ma väga ootan, mis kogemusega ma sealt tagasi tulen. Seal on sprindietappe ka, saan enda proovi ka kindlasti teha. Teine etapp on täiesti sile. Seal tullakse ilmselt mulle appi."

Tänavu kolmandat korda peetav naiste Hispaania velotuur algab 4. mail tiimi temposõiduga Barcelonas.