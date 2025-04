Mullu temposarjas puhta töö teinud Kannimäe läheb rajarekordeid uuendama

Eelmise hooaja eel müüs Kannimäe maha maastikuratta ning ostis asemele eraldistardiratta, teadmata, kui hästi tal temposõidud üldse välja tulevad või kui tugev on sellel alal konkurents. Siiski oskas ta juba unistada sarja üldvõidust. Kõige enam jäi ta rahule sarja kolmanda etapiga Kose-Ristil, kus alistas esmakordselt 50 km/h keskmise kiiruse piiri.

"See etapp on nii teekattelt kui profiililt mulle kõige sobivam ja see on teiste etappidega võrreldes mu kodule Antslas kõige lähemal," rääkis Kannimäe. "Kose-Ristil oli samuti võimalus vastamisi minna Soome temposõidu meistriga, keda poolel maal edestasin vaid kahe sekundiga. Finišis oli vahe aga juba peaaegu minut. See tähendab, et minu taktikaline tagavara hoidmine sõidu teiseks pooleks tasus ära. Sellel etapilt sain samuti indu paar nädalat hiljem toimunud Eesti meistrivõistlusteks, kust võis samuti head tulemust loota."

Mis on aga Kannimäe salarelv, et ta Filter Temposarja nõnda domineeris? Kannimäe sõnul on see tõenäoliselt võimekus produtseerida kõige suuremat võimsust ja seda üsna ühtlaselt hoida. "Kui sellele lisada veel juurde piisavalt aero sõiduasend ja varustus, siis teistel on keeruline minust jagu saada," tõdes Kannimäe. "Ilmselt olen ka vaimult tugev "kannataja" ja ei luba endal punases olles lihtsasti alla anda."

Just traditsiooniline viimaste kilomeetrite silmamunadel sõitmine ehk temposõidu kõige valusam osa on Kannimäele nauditav ja meeldejääv. "See on osa, kus annab palju kaotada ja võita," jätkas Kannimäe, kellel on eelmise hooaja Filter Temposarjast meeles ka üks ebamugav hetk. "Tõmbasin Viimsi etapil stardipoodiumilt alustades esimesel vändapöördel jala klipist lahti, mis tähendas, et pidin esimesed kurvid sõitma sisuliselt ühe jalaga enne, kui klipi uuesti kinni sain ja õigesti vajutama hakkasin. Lisaks on eredalt meeles paarissõit Kiilis, kus oma paarilisele Vidrik Vaiksaarele 25-kilomeetrise meeldejääva kannatusteraja korraldasin."

Rattasport ei ole Kannimäele aga igapäevane töö ja leib, vaid moodustab umbes 25 protsenti kõigist aastas olevatest tundidest. "Lahti harutades tähendab see keskmiselt igapäevaselt kaks tundi trenni, sealhulgas võistlemised ja ülejäänud neli tundi päevast läheb kõigele, mis iganes sinna juurde kuuluvad tegevused on: riietumine, lahtiriietumine, varustuse hooldamine ja remont, treeninglaagrites olemine, võistlustele sõit jne jne," kirjeldas Kannimäe, kes sai mullu võimaluse osaleda Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel eliitmeeste klassi konkurentsis, kus sai vastavalt 23. ja 45. koha.

"Usun, et minu lähetamises tiitlivõistlustele Eestit esindama mängis põhirolli valitsev temposõidu Eesti meister Rein Taaramäe. Suurimad tänud talle selle eest. Suutsin EM-il hoida keskmist kiirust üle 49 km/h, vaatamata sellele, et seal oli äärmiselt kurviderohke trass ja märg teekate. Kaotasin võitjale veidi alla kolme minuti. Tean, et oleksin saanud veidi paremini, kuid jäin siiski rahule. MM oli aga totaalne läbikukkumine, sest põdesin puukborrelioosi. Lisaks avaldasid suurt mõju eraelulised probleemid ja kukkumine rajal. Finišisse küll jõudsin ja sain MM-i lõpuprotokolli tulemuse, kuid nõnda kahvatut sooritust sinna kindlasti tegema ei läinud," sõnas Kannimäe.

Tänavu sooviks Kannimäe korrata Filter Temposarja üldvõitu ja purustada rajarekordeid. "Olen sellel aastal oluliselt kogenum," ütles Kannimäe. " Paremaks saamiseks pean eelkõige otsima mujalt sekundeid kui treeningmahu tõstmisest, sest tööinimesena sinna palju juurde panustada aega pole. Hetkel tegelen uue ratta hankimisega ja kui see on olemas, siis plaanin ka ennast sinna hästi peale sättida lasta. See on minu põhiline lootus, kuidas kiiremaks saada."

Kannimäe usub, et temposõit on kõige ausam rattaspordi distsipliin, kus viilides võitu ei saabu ja teisi oma kehvas tulemuses süüdistada ei saa. "Selleks, et head tulemust teha tuleb esmalt ennast hästi tunda ja olema valmis kannatama. Suurim abimees on võimsusandur, mis sind mõistlikes raamides hoiab sõidu algusest alates, aga lihtsakoeliselt öeldes tuleb valida võimalikult kiire jätkusuutlik tempo, et lõpuni liiga varakult "suremata" välja vedada. Sellele lisaks ei tohi ära unustada võimalikult aerodünaamilist asendit," lisas ta.

Filter Temposarja uus hooaeg algab 7. mail Jüris.