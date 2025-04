Mai Narva: mõnikord tundub, et maailma esikümme ei ole kaugel

Oma 11 partiist kuus võitnud (sealjuures viis mustadega) ja neli viigistanud Narva teenis serblanna Teodora Injaci ja rumeenlanna Irina Bulmaga järel pronksmedali. Reedel ütles Narva medalivõidu järel, et ei ole jõudnud saavutust veel päriselt ära seedida.

"Nüüd on ikka kohale jõudnud ja kindlasti üle ei ole läinud. Ma arvan, et see on mu elu parim saavutus," rääkis Narva pühapäevases ETV spordisaate stuudiointervjuus.

"See on väga tugev turniir, enamik Euroopa tippe on seal ikkagi kohal, võib-olla on puudu vaid need, kes on ka maailma tipud. Nende jaoks see Euroopa nii oluline ei ole," iseloomustas Narva lõppenud EM-i.

Narva hindab ennast maailma 50 parema sekka kuuluvaks maletajaks. "Mõnikord tundub, et esikümme pole nii kaugel, teinekord jällegi tundub, et on. Ma suudan nendega küll mängida ja mõnikord neid ka võidan, aga stabiilselt nende tasemel olla on veel kaugel," tõdes ta.

Eesti parim naismaletaja ütles, et paneb kõige rohkem rõhku avangutele. "See on võib-olla minu kõige nõrgem osa, minu avanguteadmised ei küündi veel sellele tasemele mis on maailma tippudel," sõnas ta.