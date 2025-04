Ehlvest: Mai mängis EM-il väga kvaliteetselt, mul pole ühtegi etteheidet

Oma 11 partiist kuus võitnud (sealjuures viis mustadega) ja neli viigistanud Narva teenis Kreekas Rhodosel saarel toimunud naiste EM-il serblanna Teodora Injaci ja rumeenlanna Irina Bulmaga järel pronksmedali.

"Ootame läbimurret juba mõnda aega; see annaks tõuke Eesti maleliidule, Eesti spordiüldsusele, sponsoritele, et äkki on võimalik, et Mai tuleks kunagi maailmameistriks. Selline positiivne tõuge on alati vajalik. Muidugi oleks võinud minna paremini, oleks võinud minna ka halvemini," kommenteeris Ehlvest Vikerraadiole.

"Ma ei saa öelda, et ma olen tema treener, rohkem konsultant, aga Mai nõrgim külg on võib-olla see, et ta ülehindab vastaseid. Võib-olla see eestlase tagasihoidlikkus on teda takistanud, aga praegu tuli välja ja mul ei ole ühtegi etteheidet," lisas Ehlvest.

Viimases voorus viigistas Narva reedel Bulmagaga, lisaks eestlannale ja rumeenlannale kogus kaheksa punkti veel ka Poola maletaja Aleksandra Maltsevskaya ning medali saatus oli Buchholzi koefitsendi tõttu viimaste partiideni lahtine.

"Eks kõrvalt on alati raske vaadata, sest tänapäeva males näitab arvuti kõik parimad käigud ette ja kaasaelaja, treener näeb, kui vigu tehakse. Kui mõtleme aastakümneid tagasi - Paul Kerese aegadel - oli seisukoht, et suurmeister on jumal, kes teab, kuhu nupuga käia ja kõik teda kuulasid. Nüüd seda enam ei ole. See tekitab võib-olla ebaobjektiivselt jälgimist, me tegelikult ei tea ju, mida näevad mängijad. Kui mõõdame ka arvutite järgi, mängis Mai sel turniiril väga kvaliteetset mängu," kinnitas Ehlvest.

"Meie miinimumprogramm oli jõuda kümne parema sekka, mis tagas pääsu maailma karikaturniirile. Kui üks eesmärk on täidetud, siis on raske veel sundida. Jah, täna oleks võidu korral võinud teiseks tulla, aga võib-olla oli raske ennast sundida mängima, sest esikoht oli juba ära läinud," sõnas 1987. aastal suurmeistri normi täitnud Ehlvest.