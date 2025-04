Mai Narva ajaloolisest EM-medalist: mul ei olnud väga kõrgeid ootusi

Oma 11 partiist kuus võitnud (sealjuures viis mustadega) ja neli viigistanud Narva teenis serblanna Teodora Injaci ja rumeenlanna Irina Bulmaga järel pronksmedali.

"Olen praegu suhteliselt rahulik, olen tükk aega jooksvalt tulemusi vaadanud. See õnnetunne on veel tulemas, ma ei ole seda veel täielikult ära seedinud," kommenteeris Narva telefoniintervjuus ERR-ile.

Viimases voorus viigistas Narva reedel Bulmagaga, lisaks eestlannale ja rumeenlannale kogus kaheksa punkti veel ka Poola maletaja Aleksandra Maltsevskaya ning medali saatus oli Buchholzi koefitsendi tõttu viimaste partiideni lahtine. "Jälgisin ikka ärevalt ja arvutasin igasugu asju, mis võiks tulla ja kas minu näitajad on paremad kui teistel," tõdes Narva.

Eesti naiste esinumber sõnas, et mängis nädala jooksul Rhodosel senise karjääri parimat malet, kuigi mõtles turniiri eel võib-olla kohast esikümnes. "Mul ei olnud väga kõrgeid ootusi, ma mõtlesin, et proovin mängida nii hästi kui saan. See aitas - eks kõigil on mängides pinge, minul seetõttu väga suurt pinget ei olnud."