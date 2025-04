Golfi suurkujud tervitasid McIlroyd eksklusiivsesse klubisse

35-aastane McIlroy alustas tänavust Mastersit aeglaselt, aga haaras viimase võistluspäeva eel juhtohjad. Paraku ei läinud ka viimase päeva algus kõige paremini ning põhja-iirlane ning inglane Justin Rose selgitasid Mastersi võitja lisarajal.

McIlroy läbis lisaraja kolme löögiga, konkurent tegi ühe enam ning põhja-iirlane sai esimest korda kanda kuulsat rohelist pintsakut, mis Mastersi võitjale antakse. Ühtlasi lõpetas ta nn Grand Slami ehk on nüüd võidutsenud kõigil neljal suurturniiril.

Armastatud McIlroy konkurendid ning golfi suurkujud avaldasid pärast turniiri talle austust. "Tere tulemast klubisse!" kirjutas Tiger Woods ühismeedias. "Augustas Grand Slami lõpetamine on midagi erilist. Sinu sihikindlus selle turniiri ja kogu su teekonna jooksul on silmapaistev, nüüd juba ajalooline. Olen su üle uhke."

Woods on ühtlasi viimane mees, kes Grand Slami teinud. Ameeriklane sai sellega hakkama 2000. aastal, enne teda on säärase saavutuseni jõudnud vaid tema kaasmaalased Jack Nicklaus (1966), Ben Hogan (1953), Gene Sarazan (1935) ning lõuna-aafriklane Gary Player (1965). McIlroyst sai seega ka esimene eurooplane, kes neli suurturniiri võitnud on.

"Olen tema üle nii õnnelik," sõnas 18 suurturniiri võitnud Nicklaus. "Koorem on nüüd tema õlult, näeme tõenäoliselt Rory McIlroylt edaspidi veelgi paremat mängu."

"Võtame Rory uhkusega oma klubisse," sõnas 89-aastane Player. "Ta on kahtlemata selle põlvkonna lipukandja. Rory alustas 11 aastat tagasi Grand Slami viimast etappi ja selle aja vältel on ta näidanud klassi, jäänud truuks oma põhimõtetele ning mänginud kirega. Seda hetke, mil roheline pintsak tema õlgu puudutas, tähistasid fännid üle terve maailma."

McIlroy on oma karjääri jooksul võidutsenud viiel suurturniiril. 2011. aastal võitis ta US Openi, PGA Championshipil teenis ta võidu 2012. ja 2014. aastal ning Openi võitis põhja-iirlane 2014. aastal. McIlroy on mitmel korral kerkinud ka maailma esinumbriks, esmakordselt 2012. aasta märtsis. Kokku on ta veetnud tabeli tipus 122 nädalat, viimati oli ta esinumber 2023. aasta veebruaris.